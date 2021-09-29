LPUF: Цены на продукты продолжат расти

Ситуация вызывает беспокойство

Федерация отмечает, что ситуация в продовольственном секторе вызывает беспокойство, поскольку наблюдается увеличение всех статей расходов, поэтому дальнейший рост цен на продукты питания неизбежен. В целом рост цен будет постепенным и различным в разных товарных группах в зависимости от многих факторов, прогнозирует LPUF.

Хотя цены на продовольственные товары росли в течение всего года, в настоящее время мировой рынок сырьевых товаров переживает стремительный рост. С начала года выросли закупочные цены почти на все виды сырья, рост прогнозируется и в дальнейшем.

Как отметила председатель совета LPUF Инара Шуре, производители вложили средства в повышение энергоэффективности, чтобы уменьшить влияние цен на электроэнергию, однако в настоящее время наблюдается рост практически по всем статьям расходов.

"Если в другие годы мы наблюдали рост цен на сырье лишь в отдельных отраслях производства продуктов питания и напитков, то в этом году он затронул абсолютно все отрасли: молочную, мясную, рыбную, фруктовую и овощную, производство сладостей и закусок, хлеба и напитков", - прокомментировала Шуре.

Возможные причины

По ее словам, рост цен на продовольственные товары можно объяснить как снижением урожайности из-за погодных условий минувшего лета, так и воздействием глобальной пандемии Covid-19.

"Производители продуктов питания в настоящее время находятся в очень незавидной и сложной ситуации", - отметили в федерации, добавив, что цены поднимаются не только на сырье, но также на упаковку и энергоресурсы.

Наблюдающийся в настоящее время рост цен на газ и электроэнергию - один из самых высоких за последние годы, что создает удручающее и быстрое увеличение затрат в короткий период. Ситуацию еще больше обостряют перебои с транспортом в связи с ограничениями по всему миру из-за пандемии.

При этом в LPUF подчеркнули, что по-прежнему остается актуальной нехватка рабочей силы. Заработная плата в секторе производства продуктов питания выросла в среднем на 6%, и из-за нехватки рабочих рук это лишь накладывает дополнительное бремя на производителей, которым все сложнее удерживать работников и привлекать новых.

"Темп роста цен на продукты питания могут замедлить, например, различающиеся контракты на закупку электроэнергии, различная политика ценообразования в зависимости от того, насколько энергоемким является производство определенной группы продуктов", - прокомментировала Шуре.

Индекс цен продовольствия, составленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, также показывает, что цены на продукты питания во всем мире переживают самый стремительный рост за последние более чем десять лет. За последний год цены росли на протяжении 10 из 12 месяцев. При составлении индекса цен продовольствия Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН учитывает цены на зерновые продукты, растительные масла, молочные продукты, мясо и сахар.