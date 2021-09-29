Банкноты разбросаны по улице: жители Эстонии нашли крупную сумму денег
На прошлой неделе в Тарту, Эстония, на улице Куперьянова была найдена большая денежная сумма, которая теперь ждет своего владельца в отделении полиции, сообщает Rus.Postimees.
На прошлой неделе в Тарту, Эстония, на улице Куперьянова была найдена большая денежная сумма, которая теперь ждет своего владельца в отделении полиции, сообщает Rus.Postimees.
Лыунаская префектура сообщает, что местные жители Тийт, Кадри и Рита увидели, что на улице разбросано большое количество денежных купюр. Купюры были собраны, после чего Тийт позвонил в полицию и передал деньги стражам порядка.
В понедельник, 27 сентября, глава Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа выразил им благодарность.
"В такой ситуации честность не может в отношении каждого человека считаться само собой разумеющейся, тем более достойна похвалы чистая совесть Тийта, Кадри и Риты", - поблагодарил начальник полиции.