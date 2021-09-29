Ср, 29.09.2021
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Янис Эйсакс, руководитель отдела корпоративной стратегии Conexus

Банкноты разбросаны по улице: жители Эстонии нашли крупную сумму денег

Деньги. Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

На прошлой неделе в Тарту, Эстония, на улице Куперьянова была найдена большая денежная сумма, которая теперь ждет своего владельца в отделении полиции, сообщает Rus.Postimees.

Лыунаская префектура сообщает, что местные жители Тийт, Кадри и Рита увидели, что на улице разбросано большое количество денежных купюр. Купюры были собраны, после чего Тийт позвонил в полицию и передал деньги стражам порядка.

В понедельник, 27 сентября, глава Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа выразил им благодарность.

"В такой ситуации честность не может в отношении каждого человека считаться само собой разумеющейся, тем более достойна похвалы чистая совесть Тийта, Кадри и Риты", - поблагодарил начальник полиции.


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