Банкноты разбросаны по улице: жители Эстонии нашли крупную сумму денег

Лыунаская префектура сообщает, что местные жители Тийт, Кадри и Рита увидели, что на улице разбросано большое количество денежных купюр. Купюры были собраны, после чего Тийт позвонил в полицию и передал деньги стражам порядка.

"В такой ситуации честность не может в отношении каждого человека считаться само собой разумеющейся, тем более достойна похвалы чистая совесть Тийта, Кадри и Риты", - поблагодарил начальник полиции.