Пресс-конференция о стратегии правительства по ограничению распространения Covid-19 этой осенью

На пресс-конференции представители министерств и учреждений рассказывают о предстоящих мерах безопасности - какими будут условия деятельности различных отраслей, какую роль в повседневной жизни людей будут играть статус вакцинации и наличие ковид-сертфиката, какова цель мер безопасности и вакцинации от Covid-19 .

Как сообщалось, правительство во вторник утвердило новые правила по ограничению распространения Covid-19, которые вступят в силу 11 октября. Правила предусматривают упрощение некоторых эпидемиологических требований, в то же время для представителей ряда профессий предусмотрена обязательная вакцинация, а также расширен перечень услуг, которые можно получить только с ковид-сертификатом или отрицательным результатом теста.