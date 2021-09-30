Covid-19: В Литве за сутки выявлено 1806 новых случаев, в Эстонии - 789

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1806 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики Литвы.

16 умерших за минувшие сутки были не привиты или не полностью привиты, полностью привиты были три человека.

В больницах Литвы сейчас проходит лечение 1201 человек, 129 из них находятся в реанимации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6150 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 789 из них. За сутки от вызванных коронавирусом осложнений скончались пять человек.

По состоянию на утро четверга стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 174 пациентам. Всего с коронавирусом госпитализированы 206 человек, 152 из них не вакцинированы (73,8 процента), у 54 (26,2 процента) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыто 24 новых историй болезни. От вызванных коронавирусом осложнений скончались 82-летний мужчина, 89-летняя женщина, 92-летняя женщина, 94-летняя женщина и 97-летняя женщина.

Из 789 новых случаев коронавируса в 599 случаях вирус установлен у невакцинированных, а в 230 случаях у завершивших полный курс вакцинации.