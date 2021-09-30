Чт, 30.09.2021
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Плата за въезд в Юрмалу увеличится на 50%
Такая цена будет круглый год

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С 1 апреля следующего года обновленная плата за въезд в Юрмалу будет действовать ​​круглый год, причем стоимость пропуска будет дороже, чем раньше. Теперь пропуск в курортный город будет стоить три евро в день, решили депутаты Юрмальской городской думы. 

В настоящее время однодневный пропуск для въезда в Юрмалу стоит два евро, таким образом, повышение цены на проезд составит 50%.

В муниципалитете пояснили, что в курортном городе планируется изменить правила, чтобы уменьшить поток транзитных перевозок и стимулировать водителей к использованию более экологически чистых видов транспорта.

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Пропуска по-прежнему будут бесплатными для жителей Юрмалы. Плата за пропуск на более длительный срок также останется неизменной: недельный пропуск на семь дней будет стоить 10 евро, на месяц или 30 дней - 31 евро, трехмесячный или 90 дней - 55 евро.

Пропуск на год будет стоить 180 евро, что составляет 0,49 евро в день, на полгода или 180 дней - будет стоить 107 евро, а на 270 дней - 150 евро.

В этом году порядок пока не изменился - с 1 октября по 1 апреля въезд в Юрмалу будет бесплатным, подчеркнули в муниципалитете.


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