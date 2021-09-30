Плата за въезд в Юрмалу увеличится на 50%

В настоящее время однодневный пропуск для въезда в Юрмалу стоит два евро, таким образом, повышение цены на проезд составит 50%.

В муниципалитете пояснили, что в курортном городе планируется изменить правила, чтобы уменьшить поток транзитных перевозок и стимулировать водителей к использованию более экологически чистых видов транспорта.

Пропуска по-прежнему будут бесплатными для жителей Юрмалы. Плата за пропуск на более длительный срок также останется неизменной: недельный пропуск на семь дней будет стоить 10 евро, на месяц или 30 дней - 31 евро, трехмесячный или 90 дней - 55 евро.

Пропуск на год будет стоить 180 евро, что составляет 0,49 евро в день, на полгода или 180 дней - будет стоить 107 евро, а на 270 дней - 150 евро.