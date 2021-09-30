В Москве мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на территории школы
В России мужчина открыл стрельбу на территории школы на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД города.
В России мужчина открыл стрельбу на территории школы на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД города.
Известно, что стрелявшего удалось задержать. В результате инцидента никто не пострадал.
"Предварительно установлено, что у ученицы 10-го класса школы на Палехской улице произошел конфликт со знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу. Отец с девушкой приехал в школу и во время разговора с обидчиками дочери выстрелил один раз вверх, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет", сообщили изданию "Подъем" в главке МВД РФ.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина "узнал, что к его дочери приставали четверо молодых людей, и он решил с ними расправиться, взяв с собой оружие".