В Москве мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на территории школы

"Предварительно установлено, что у ученицы 10-го класса школы на Палехской улице произошел конфликт со знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу. Отец с девушкой приехал в школу и во время разговора с обидчиками дочери выстрелил один раз вверх, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет", сообщили изданию "Подъем" в главке МВД РФ.