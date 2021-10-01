Видео ⟩ Нарушив ряд правил дорожного движения, женщина вызвала лобовое столкновение с грузовиком

В конце улицы Каудзишу, за Гетлини, в течение рабочего дня наблюдается плотное движение грузовиков. Большинство из них направляются к Цедерскому карьеру.

Водитель тяжелого грузовика Scania Талис ехал по этому маршруту в четверг, 30 сентября, и был всего в нескольких сотнях метров от пункта назначения, когда внедорожник Volkswagen Touareg на высокой скорости врезался в его кабину, сообщает передача TV3 Degpunktā.

При серьезном столкновении передняя часть Volkswagen была фактически уничтожена, а сам автомобиль отбросило на лужайку неподалеку. В аварии пострадала только водитель Volkswagen, которая, по словам водителя Scania Талиса, торопилась забрать ребенка из школы.

Другие свидетели происшествия утверждают, что перед аварией автомобиль превысил скорость. Полиции еще предстоит проверить эту информацию.

Пострадавшая доставлена в больницу в стабильном состоянии, однако она получила несколько серьезных травм, сообщают врачи.