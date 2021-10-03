Рига отказалась от планов закупки водородных автобусов

"Все, что касается воды, конечно, при низких температурах - проблема, и водородные троллейбусы такого типа не исключение, поэтому нам нужно найти правильное решение, как ими управлять зимой, как их хранить и как отапливать. В то же время речь идет об инфраструктуре, где можно было бы ремонтировать эти троллейбусы. И сделать более серьезный ремонт, который нельзя делать на открытом воздухе, учитывая опасность водорода как вещества", - говорит член правления Rīgas satiksme Андрис Лубанс.

Такую инфраструктуру планируется построить в ближайшие годы, причем с тем расчетом, чтобы ее можно было использовать и для других целей.

Rīgas satiksme больше не планирует покупать водородные троллейбусы. Предприятие только недавно протестировало автобусы с водородным двигателем, а в июне заявило, что может купить таких десять или больше. Однако в итоге маркетинговые исследования привели к отказу от этой идеи - ведь в этом регионе их может поставлять только одна компания.

Профессор Технического университета упоминает возможность проезда на большие расстояния в качестве бонуса водородных элементов, а недостатком является высокая стоимость и относительно короткий срок службы этих технологий, которые постепенно увеличиваются.

Пока только половина мощности водородной станции используется для работы уже закупленных троллейбусов. Интерес владельцев частного транспорта тоже невысок - заправляются несколько раз в месяц. В свою очередь, недостаточная загрузка станции увеличивает стоимость водорода и, как следствие, функционирования троллейбусов. Кроме того, эта установка производит водород, используя газ, который стоит дороже, чем, например, электричество.

Андрис Лубанс: "Пару лет назад водородные технологии нельзя было назвать более перспективными, но они давали перевозчику больше пробега и больше преимуществ, чем автобус с аккумулятором. Буквально в последние годы технология аккумуляторов очень быстро развивалась как с точки зрения зарядки, так и с точки зрения мощности, поэтому, например, в условиях города Риги очень важно подумать, действительно ли нам нужен автобус с водородными элементами".

В ближайшее время Rīgas satiksmes планирует обучить двух своих сотрудников у производителя водородного оборудования, чтобы при необходимости обслуживать станцию ​​самостоятельно. Контракт на обслуживание подписан с Hydrogen Solutions на сумму около двух миллионов евро. В его состав входят те же компании, которые ранее участвовали в создании станции - Velve и Hydrogenis.

В ближайшие годы Rīgas satiksme должно заменить более 250 устаревших дизельных автобусов. Кроме того, европейская директива предусматривает, что по крайней мере одна треть транспортных средств с низким и нулевым уровнем выбросов должна быть включена в каждую закупку. Это означает, что компания ожидает покупок на сумму не менее ста и даже более миллионов евро.

В настоящее время Rīgas satiksme объявило тендер на закупку не менее 35 электробусов. Однако нет однозначного ответа, как будет обновляться весь огромный транспортный парк с учетом новых требований. Планируется провести технико-экономическое исследование, какой транспорт на каких маршрутах будет наиболее подходящим для Риги.

В ближайшем будущем из Европейского фонда восстановления будет выделено около двухсот миллионов евро на развитие экологически чистой системы общественного транспорта в Риге и ее окрестностях.