Вс, 3.10.2021
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Рига отказалась от планов закупки водородных автобусов

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Хотя весной этого года Rīgas satiksme проводило тестовые поездки автобусов, работающих на водороде, а в июне официальные лица компании заявили о планах закупить десять таких транспортных средств, теперь планы изменились. Rīgas satiksme отказалось от планов закупки водородных автобусов, сообщает передача Латвийского телевидения De Facto.

Такое решение коснется эксплуатационных расходов на уже построенную водородную станцию и уже доставленные водородные троллейбусы. Однако водородные автобусы могут поставляться только одним производителем в регионе, что, по сути, означает отсутствие конкуренции и очень дорогие поставки. Это также стало основной причиной отказа от этих планов.

Пять лет назад Rīgas satiksme запустило инновационный проект по строительству водородной станции. Вместе с оборудованием он обошелся примерно в пять миллионов евро, а еще двенадцать миллионов стоили первые в мире водородные троллейбусы. В рамках проекта также были оплачены консультанты и заказано исследование на сумму 300 тысяч. Несмотря на скандалы с предыдущим правлением, переоценки контрактов больше не будет. Нынешнее руководство Rīgas satiksme подчеркивает, что главное было сосредоточиться на воплощении этого проекта в жизнь и запуске троллейбусов на линию.

В троллейбусах используются водородные элементы, когда они едут по местам, где отсутствует электрическая сеть.

Когда они вступают в строй, четыре из десяти троллейбусов, закупленных в рамках проекта, часто имеют технические проблемы, а на линии остается всего шесть обычных троллейбусов. Часть из них связаны с водородными технологиями, а часть - с самой конструкцией троллейбуса. Ремонт осуществляется в рамках гарантии производителя. Троллейбусы эксплуатируются более года, в том числе в зимних условиях.

"Все, что касается воды, конечно, при низких температурах - проблема, и водородные троллейбусы такого типа не исключение, поэтому нам нужно найти правильное решение, как ими управлять зимой, как их хранить и как отапливать. В то же время речь идет об инфраструктуре, где можно было бы ремонтировать эти троллейбусы. И сделать более серьезный ремонт, который нельзя делать на открытом воздухе, учитывая опасность водорода как вещества", - говорит член правления Rīgas satiksme Андрис Лубанс.

Такую инфраструктуру планируется построить в ближайшие годы, причем с тем расчетом, чтобы ее можно было использовать и для других целей.

Rīgas satiksme больше не планирует покупать водородные троллейбусы. Предприятие только недавно протестировало автобусы с водородным двигателем, а в июне заявило, что может купить таких десять или больше. Однако в итоге маркетинговые исследования привели к отказу от этой идеи - ведь в этом регионе их может поставлять только одна компания.

Профессор Технического университета упоминает возможность проезда на большие расстояния в качестве бонуса водородных элементов, а недостатком является высокая стоимость и относительно короткий срок службы этих технологий, которые постепенно увеличиваются.

Пока только половина мощности водородной станции используется для работы уже закупленных троллейбусов. Интерес владельцев частного транспорта тоже невысок - заправляются несколько раз в месяц. В свою очередь, недостаточная загрузка станции увеличивает стоимость водорода и, как следствие, функционирования троллейбусов. Кроме того, эта установка производит водород, используя газ, который стоит дороже, чем, например, электричество.

Андрис Лубанс: "Пару лет назад водородные технологии нельзя было назвать более перспективными, но они давали перевозчику больше пробега и больше преимуществ, чем автобус с аккумулятором. Буквально в последние годы технология аккумуляторов очень быстро развивалась как с точки зрения зарядки, так и с точки зрения мощности, поэтому, например, в условиях города Риги очень важно подумать, действительно ли нам нужен автобус с водородными элементами".

В ближайшее время Rīgas satiksmes планирует обучить двух своих сотрудников у производителя водородного оборудования, чтобы при необходимости обслуживать станцию ​​самостоятельно. Контракт на обслуживание подписан с Hydrogen Solutions на сумму около двух миллионов евро. В его состав входят те же компании, которые ранее участвовали в создании станции - Velve и Hydrogenis. 

В ближайшие годы Rīgas satiksme должно заменить более 250 устаревших дизельных автобусов. Кроме того, европейская директива предусматривает, что по крайней мере одна треть транспортных средств с низким и нулевым уровнем выбросов должна быть включена в каждую закупку. Это означает, что компания ожидает покупок на сумму не менее ста и даже более миллионов евро.

В настоящее время Rīgas satiksme объявило тендер на закупку не менее 35 электробусов. Однако нет однозначного ответа, как будет обновляться весь огромный транспортный парк с учетом новых требований. Планируется провести технико-экономическое исследование, какой транспорт на каких маршрутах будет наиболее подходящим для Риги. 

В ближайшем будущем из Европейского фонда восстановления будет выделено около двухсот миллионов евро на развитие экологически чистой системы общественного транспорта в Риге и ее окрестностях.

На данный момент одним из самых больших неизвестных является будущий план по введению зоны с низким уровнем выбросов в Риге. Насколько это применимо к общественному транспорту и смогут ли автобусы с дизельным двигателем вообще въезжать в центр Риги, где заканчивается большинство автобусных маршрутов. План планируется реализовать с 2023 по 2027 год.


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