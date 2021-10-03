Фото ⟩ В Милане самолет врезался в здание: восемь человек погибли

Самолет вылетел из миланского аэропорта Линате, когда, по словам очевидцев, его двигатель загорелся и он разбился, врезавшись в здание в Милане.

Здание загорелось, но оно было на реновации, и в то время в нем не было людей.

ФОТО: EPA/Scanpix

Самолет с шестью пассажирами и двумя членами экипажа должен был отправиться в Ольбию на острове Сардиния. Пассажирами были туристы из Франции.