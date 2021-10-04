Пн, 4.10.2021
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Фото ⟩ Центр Риги меняется: торжественно начато строительство офисных зданий

ФОТО: Publicitātes foto

Прошла торжественная церемония закладки первого камня нового офисного центра Novira Plaza на улице Марияс, 2А. В проект будет вложено более 55 миллионов евро, и он будет завершен к июню 2023 года. Над проектом будут работать профессионалы из всех трех стран Балтии.

Novira Plaza станет экологичным и современным офисным центром класса А, состоящим из четырех разных зданий, три из которых будут расположены на улице Сатеклес, а одно - на улице Марияс.

Новое здание будет не только эстетически привлекательным, но и практичным, функциональным, энергоэффективным и будет соответствовать стандартам LEED, обещают девелоперы.

На территории будет несколько зеленых зон и развитая инфраструктура, подходящая для пешеходов, велосипедистов и водителей.

ФОТО: Publicitātes foto

Председатель комитета по развитию Риги Инесе Андерсоне подчеркивает, что у всех  есть возможность следить за значительными изменениями в центре Риги: "И Rail Baltica, и новый офисный центр Novira Plaza существенно изменят центр города. Центральный вокзал и эта центральная площадь - лицо Риги или визитная карточка города".

ФОТО: Publicitātes foto
ФОТО: Publicitātes foto

65% акций нового проекта принадлежит литовскому инвестиционному фонду Evernord Real Estate Fund III, а 35% - девелоперу недвижимости Novira Capital.


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