Фото ⟩ Центр Риги меняется: торжественно начато строительство офисных зданий

Novira Plaza станет экологичным и современным офисным центром класса А, состоящим из четырех разных зданий, три из которых будут расположены на улице Сатеклес, а одно - на улице Марияс.

Новое здание будет не только эстетически привлекательным, но и практичным, функциональным, энергоэффективным и будет соответствовать стандартам LEED, обещают девелоперы.

На территории будет несколько зеленых зон и развитая инфраструктура, подходящая для пешеходов, велосипедистов и водителей.

ФОТО: Publicitātes foto

Председатель комитета по развитию Риги Инесе Андерсоне подчеркивает, что у всех есть возможность следить за значительными изменениями в центре Риги: "И Rail Baltica, и новый офисный центр Novira Plaza существенно изменят центр города. Центральный вокзал и эта центральная площадь - лицо Риги или визитная карточка города".

ФОТО: Publicitātes foto

ФОТО: Publicitātes foto