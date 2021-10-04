Департамент попросил на содержание улиц Риги еще 4,2 миллиона евро

Эти средства необходимы на ликвидацию ям, ремонт тротуаров и другие работы, включая уборку снега и применение противоскользящих материалов для обработки улиц зимой.

Около 3,7 млн евро из этой суммы пойдут на содержание улиц, 0,5 млн евро - на содержание тротуаров.

Если запрошенные средства будут выделены, это освободит фискальное пространство для департамента в бюджете следующего года. Если же средства не будут выделены, то необходимые работы придется оплатить из бюджета следующего года, указал департамент.