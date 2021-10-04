Департамент попросил на содержание улиц Риги еще 4,2 миллиона евро
Департамент сообщения Рижской думы просит дополнительно 4,2 млн евро на содержание улиц.
Департамент сообщения Рижской думы просит дополнительно 4,2 млн евро на содержание улиц.
Эти средства необходимы на ликвидацию ям, ремонт тротуаров и другие работы, включая уборку снега и применение противоскользящих материалов для обработки улиц зимой.
Около 3,7 млн евро из этой суммы пойдут на содержание улиц, 0,5 млн евро - на содержание тротуаров.
Если запрошенные средства будут выделены, это освободит фискальное пространство для департамента в бюджете следующего года. Если же средства не будут выделены, то необходимые работы придется оплатить из бюджета следующего года, указал департамент.