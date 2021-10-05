Видео ⟩ Мужчина выбросил электросамокат в Даугаву. Из мести

Разрисовавший туннель, заметив приближающихся полицейских, начал убегать. Все требования правоохранительных органов остановиться он проигнорировал. Далеко убежать ему все же не удалось - мужчину поймали и доставили в оперативный транспорт полиции. Недалеко от задержания - в кустах - был обнаружен и пакет с восемью баллончиками краски.

В ходе переговоров мужчина провоцировал полицейских на драку, а также ругался оскорбительными словами. За это он был доставлен в камеру временного содержания дежурной части, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли начать делопроизводство о правонарушении.

В связи с инцидентом возбуждено два дела об административных правонарушениях. Одно - за мелкое хулиганство, другое - за порчу стен туннеля. Заполнив все необходимые документы и успокоив задержанного в изоляторе временного содержания, его отпустили домой.

Однако уже через пару часов, 29 сентября в 2:19, сотрудники Центра видеонаблюдений Рижской муниципальной полиции снова заметили задержанного ранее мужчину на Вантовом мосту. Он взял один из размещенных в городе электросамокатов Bolt, немного его покатил и, оглядевшись по сторонам, внезапно бросил в Даугаву. К месту происшествия снова был отправлен ближайший патруль.

Примерно через десять минут мужчину задержали на другом берегу Даугавы. Во время допроса он утверждал, что один из электросамокатов компании Bolt утром наехал на него и таким образом он решил отомстить.