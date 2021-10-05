Вт, 5.10.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

Почему почти половина населения Балтии сейчас не покупает недвижимость?

Для многих свое собственное жилье пока остается мечтой. ФОТО: Shutterstock

Согласно опросу, проведенному банком Luminor, почти половина населения Балтии сейчас не покупает недвижимость, поскольку доходов недостаточно, чтобы взять на себя обязательства по кредиту, а некоторые не могут собрать деньги на первый взнос. Жители Латвии в качестве основного препятствия назвали недостаточный доход (41%), Эстонии - отсутствие денег на первый взнос (42%), ту же причину назвали и жители Литвы (44%).

"Согласно опросу, молодым людям в возрасте 25-34 лет труднее всего собрать деньги на свой первый взнос, что и понятно, так как тем, кто только начал работать, платят меньше, и нужно время, чтобы скопить необходимую сумму. В то же время почти половина респондентов ответили, что не собирали деньги на первый взнос. Многим из них могли помочь родители или родственники", - уточнил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане.

"Мы также заметили ситуации, когда клиенты изначально не предоставляют все источники дохода, и на первый взгляд кажется, что дохода недостаточно для получения ссуды, но если мы включали доход от аренды недвижимости, льготы и дивиденды и обсуждали ситуацию подробнее, оказывалось, что доходов достаточно".

Третья наиболее часто упоминаемая причина – неуверенность в завтрашнем дне. Меньше всего волнуются жители Эстонии (17%), гораздо больше - жители Латвии (25%) и Литвы (22%).

Люди связывают аренду жилья с нестабильностью

Исследование показало, что жители Эстонии тратят на аренду наименьший процент доходов своего домохозяйства, а литовцы - большую часть. Большинство респондентов, снимающих жилье в Латвии, тратят на аренду менее 11-20% своего семейного дохода. В Эстонии этот показатель составляет 10%, а в Литве - 21-30%. Большая часть доходов жителей Эстонии тратится на выплату жилищного кредита, тогда как в Литве люди тратят на это меньше всего. 28% жителей Эстонии и 21% жителей Латвии тратят на это 11-20% своего ежемесячного дохода, а большинство жителей Литвы (15%) тратят на эти цели менее 10% своего дохода.

Примерно половина респондентов из стран Балтии признают, что основным негативным аспектом аренды жилья является нестабильность, связанная с возможными изменениями арендных платежей (54%) и срока аренды (52%).

Респонденты в Латвии и Литве в равной степени обеспокоены тем, что наймодатель может расторгнуть договор или повысить арендную плату в любое время.

Жители Эстонии обеспокоены увеличением ежемесячных платежей и тем фактом, что аренда в долгосрочной перспективе обходится дороже, чем покупка жилья.

Опрос, в котором приняли участие более тысячи человек в возрасте от 25 до 55 лет во всех странах Балтии, проводился в сентябре этого года в сотрудничестве с исследовательским центром Norstat.


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