Ср, 6.10.2021
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Кто вам платит? ⟩ Локдауны, естественный отбор или русское авось? Что нас ждет в ближайшее время

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Президент Латвии Эгил Левитс уверен, что вот-вот введут режим чрезвычайной ситуации, министр здравоохранения Даниэль Павлютс не сомневается, что политической воли для быстрых и строгих мер хватит, эпидемиолог Никита Троянский говорит прямо: "Мы катимся в пропасть". Иными словами, все замерли и второй день ждут решений правительства, как приостановить лавинообразную заполняемость больниц. А их нет. Локдауны, естественный отбор или русское авось? В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, что нас ждет в ближайшие месяцы.

Гости эфира:

  • Никита Троянский* - эпидемиолог, призывающий к жестким локдаунам;
  • Григорий Семенов - член правления Даугавпилсской региональной больницы.

Темы эфира:

  • Нас спасут только локдауны? Ограничения для всех или только для невакцинированных? Обсуждаем возможные сценарии с точки зрения эпидемиологии; 
  • Каков наихудший сценарий, если все оставить, как есть?
  • Что сейчас происходит в Китае, с которого все началось, Израиле, где высокие показатели вакцинации, и Болгарии, где - наоборот, очень низкие?
  • Грипп вернется? Болезнь внесет еще и свою лепту? Необходимо провакцинироваться и от него? 
  • Критическая ситуация в больницах - в Даугавпилсской региональной больнице уже объявлен внутренний режим ЧС - что это значит?
  • Где предел мощностей больницы? Сколько в больнице всего койко-мест и сколько из них осталось в доступе? 
  • Обязательная вакцинация медиков - в Даугавпилском стационаре провакцинирован 41% сотрудников, больница увольнений не планирует, тестирование - оплатит. Это выход? 
  • Очереди у других больниц - где потолок мощностей и как его не пробить?

Встречаемся в 18:00 прямо здесь или на нашей страничке в Facebook. Пишите комментарии, выводим их на экран!

*Никита Троянский - выпускник 1-й гимназии и Кембриджского университета по специальности "эпидемиология". Работал в Центре профилактики и контроля заболеваний и Бюро вакцинации.


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