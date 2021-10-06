Выявлен 1671 новый случай Covid-19, умерли 16 человек

Выявлен 1671 новый случай Covid-19, умерли 16 человекДополнено
За минувшие сутки в Латвии выявлен 1671 новый случай Covid-19, поступила информация о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлен 1671 новый случай Covid-19, поступила информация о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
Ранее большее число заболевших в Латвии констатировалось только 31 декабря прошлого года, когда Covid-19 был выявлен у 1861 жителя.
Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 1267 человек непривиты или не завершили курс вакцинации, а 404 - привиты.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 627,9 до 680,5 случая на 100 000 населения. Более высокий кумулятивный показатель в Латвии наблюдался только во время пика предыдущей зимней волны Covid-19 в январе, когда он составлял более 600 случаев в период с 30 декабря по 23 января, а в отдельные дни приближался к 700.
Вчера в Латвии было сделано 21 825 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,7%.