Сильные самоупревления открывают новые возможности

В ходе кампании министерство проведет ряд информационных мероприятий и мероприятий по привлечению внимания общественности к различным вопросам, связанным с реформой. Так, например, министерство проведет обмен опытом – дискуссии в регионах, чтобы информировать жителей краев о уже существующих и еще ожидаемых преимуществах, которые для местных жителей принесет реформа. Mинистерство проведет обмен опытом в пяти краях – Валмиерском, Южнокурземском, Балвском, Баусском и Айзкраукльском, и в них будут участвовать главы краев, представители предпринимательских и негосударственных организаций, кроме того, у жителей будет возможность следить за ними в сети с возможностью задавать интересующие себя вопросы. Цель дискуссий – поделиться конкретными выводами о ходе реформы и наметить желаемые направления развития на следующий период.

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (Artūrs Toms Plešs): «Ежедневная работа местных самоуправлений в основном связана с повышением качества жизни населения; с развитием предпринимательской деятельности и обеспечением качественных услуг для своих земляков. Это, конечно, может показаться очевидным, но самоуправление настолько сильное, насколько сильна его способность позаботиться обо всех его жителях. Мы создали в министерстве предварительные условия для того, чтобы самоуправления имели больше возможностей с умом использовать ресурсы для развития края, но в то же время мы осознаем, что пройдет время, пока мы полноценно сможем оценить преимущества, оказываемые реформой. И одна из целей этой кампании – показать, что, работая вместе, объединяя усилия и делясь знаниями, мы действительно можем достичь большего. Правда, основные вопросы, которые решают самоуправления, могут быть похожи, но решения обычно отличаются, поэтому важно создать значимый диалог со всеми вовлеченными сторонами, чтобы через полгода или год мы могли оглянуться на проделанное, ударить друг друга по плечу и наслаждаться плодами совместной работы. Я уверен, что вместе мы можем больше!»

Сильные самоуправления открывают новые возможности, но вопрос о том, что такое сильное самоуправление, все еще остается открытым. Общество сделало ряд негативных предположений о реформе, таких как сокращение денежных средств; что будут развиваться только города или что самоуправления отойдут от населения. В ходе кампании министерство развеет эти мифы и выделит примеры передовой практики, приглашая представителей самоуправлений поделиться опытом.

Следует также подчеркнуть, что административно-территориальная реформа должна служить платформой для других позитивных изменений, направленных на улучшение важных областей, таких как система образования, социальная защита, здравоохранение или дорожная инфраструктура. В рамках кампании планируется акцентировать способы улучшить прежнюю практику управления и найти современные решения для существующих сегодня проблем. Со вступлением реформы в силу самоуправлениям обеспечены равноценные условия для достижения целей, однако то, как новоизбранное руководство края будет использовать предоставленные реформой возможности, является задачей каждого самоуправления.