Участвуйте в обсуждении первых 100 дней реформы местного самоуправления

В обсуждениях примут участие представители органов местного самоуправления, представители министерства охраны окружающей среды и регионального развития, а также представители бизнеса и неправительственных организаций – чтобы обсудить, как происходит введение изменений, в том числе:
- с какими трудностями сталкивается реализация реформы;
- как самоуправления с ними справляются;
- какова передовая практика сотрудничества между муниципалитетами, предпринимателями, гражданами.
Дискуссии будут проходить онлайн, поэтому каждый сможет следить за ними и задавать в социальной сети интересующие вопросы. Прямые трансляции будут доступны на сайтах министерства и органов местного самоуправления, а также в социальных сетях.
Дискуссии проводятся в пяти краях: Валмиерском, Айзкраукльском, Баусском, Балвском и Южнокурземском.
Следи за информацией на интернет-странице кампании www.varamvairak.lv.