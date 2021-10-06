Ср, 6.10.2021
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Марк Цукерберг, основатель Facebook

Участвуйте в обсуждении первых 100 дней реформы местного самоуправления

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Уже почти прошли 100 дней со дня вступления в силу административно-территориальной реформы в Латвии. В рамках кампании «Вместе мы можем больше!» министерство охраны окружающей среды и регионального развития проводит дискуссии по обмену опытом в регионах. Цель дискуссий – поделиться выводами о реализации реформы, положительными примерами и основными проблемами.

В обсуждениях примут участие представители органов местного самоуправления, представители министерства охраны окружающей среды и регионального развития, а также представители бизнеса и неправительственных организаций – чтобы обсудить, как происходит введение изменений, в том числе:

- что уже сделано;

- с какими трудностями сталкивается реализация реформы;

- как самоуправления с ними справляются;

- какова передовая практика сотрудничества между муниципалитетами, предпринимателями, гражданами.

Дискуссии будут проходить онлайн, поэтому каждый сможет следить за ними и задавать в социальной сети интересующие вопросы. Прямые трансляции будут доступны на сайтах министерства и органов местного самоуправления, а также в социальных сетях.

Дискуссии проводятся в пяти краях: Валмиерском, Айзкраукльском, Баусском, Балвском и Южнокурземском.

Следи за информацией на интернет-странице кампании www.varamvairak.lv.


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