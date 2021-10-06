Участвуйте в обсуждении первых 100 дней реформы местного самоуправления

Уже почти прошли 100 дней со дня вступления в силу административно-территориальной реформы в Латвии. В рамках кампании «Вместе мы можем больше!» министерство охраны окружающей среды и регионального развития проводит дискуссии по обмену опытом в регионах. Цель дискуссий – поделиться выводами о реализации реформы, положительными примерами и основными проблемами.