5 простых и доступных шагов для обновления рабочего пространства

«В рабочем пространстве важен порядок, и лучше пусть там главенствует минимализм, и если нет средств на обновления, то стоит идти от обратного и наоборот обустроить офис с минимумом качественной мебели, которая сочетается между собой. Вы всегда сможете докупить необходимое, особенно приобретая мебель из одной серии, дополнить офис будет куда проще», – говорит дизайнер.

На, что потратить, где сэкономить

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Обычная проблема в офисах, с которой встречается наша дизайнер, это слишком маленькие письменные столы, неудобные стулья и слишком большие шкафы для хранения вещей. Она предлагает всё переиначить, и уделить внимание основной мебели – эргономичным столам, стульям и шкафчикам для личных вещей и документов. Это основная необходимая мебель, которая будет в ходу долгие годы, в отличие от папок, подставок, которые легко поменять.

«Планируя или обновляя офис, важно уделять внимание месту, где работники проводят больше всего времени – их рабочему месту. И прежде, чем размышлять, как сделать офис стильным, оцените, насколько рабочие места соответствуют эргономике, и это будет лучшая инвестиция в работу и в ваших работников. Регулируемая качественная мебель прослужит вам долгое время и подойдёт для разных комплекций. Мы в IKEA даём гарантию в 10 лет на мебель для офиса», – говорит Л. Рибака-Орлова.

Место для хранения личных вещей и документов тоже не маловажно. Если шкафчиков будет недостаточно, то в офисе будет беспорядок и образ на работе будет неаккуратным. Дизайнер советует сначала оценить, сколько вещей нужно хранить в офисе, а уж затем обзавестись шкафами и полками. О том, куда их поставить, так чтобы было удобно всем тоже не стоит забывать.

Легко обновить

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Когда мебель в офисе удобная и эргономичная, пространство легко обновить. Обновляя только небольшие детали, позволит изменить образ, но не сильно потратиться. Например, заменить освещение и канцелярские принадлежности.

«Правильное освещение важно не только для работы, но и для уюта, который создаёт свет. Для каждой из зон стоит использовать своё освещение, то есть потолочное общение освещение нужно дополнить настольными или напольными светильниками, которые могут служить предметами интерьера», – говорит дизайнер IKEA.

Часто в офисе не уютно из-за беспорядка, и порой небольшие решения для хранения помогут с этим справиться. Обновляя офис можно добавить продуманные решения: модульные полки, деревянные и металлические полки, открытые и закрытые варианты хранения и коробки. Некоторые решения стоит всего несколько евро. Из недорогих решений можно воспользоваться органайзерами для письменного стола, папками для документов и бумаг.

Стиль офиса

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После эргономичных решений и наведения порядка, можно задуматься о настроении и атмосфере в офисе.

«После возвращения с долго периода работы из дома, люди ждут уюта и в офисах, и секрет создания уюта — это сочетание офисной мебели и мебели, которую мы привыкли видеть дома. Мягкая мебель в зоне для отдыха, ковры, растения и предметы интерьера. Сейчас все думают об экологии, и офис не исключение, поэтому смело можно выбирать мебель из натуральных или переработанных материалов», – советует дизайнер.

Бесплатные услуги дизайнера для бизнеса

Дизайнер IKEA рассказывает, что порой сложно решить, с чего начать, обновляя или заново обустраивая офис, и на помощь может прийти специалист по интерьеру, который свежим взглядом посмотрит на помещение и может помочь. В случае, если клиент решит осуществить представленный проект и приобрести как минимум 70% от мебели и аксессуаров из проекта, то услуга по дизайну интерьера от IKEA обойдётся совершенно бесплатно. Подробнее, здесь.