В Литве выявлено 2556 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 1046

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2556 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Среди скончавшихся 10 не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1356 человек - на пятьдесят больше, чем сутками ранее. 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17,2 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 8,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6835 результатов теста на коронавирус, позитивный результат дали 1046 тестов, скончались четверо зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро среды стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется 188 пациентам. Всего госпитализированы 230 человек, 163 из них (70,9 процента) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 67 человек (29,1 процента).

За сутки в больницах открыты 30 новых историй болезни. От вызванных коронавирусом осложнений скончались четверо человек: 67-летний мужчина, 71-летний мужчина, 85-летняя женщина и 87-летняя женщина.