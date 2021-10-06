Этой зимой мир начнет осознавать, как сильно он зависит от природного газа
Европейский энергетический кризис может охватить весь мир. Кроме того, цена на газ (и не только) везде может продолжить расти и в случае мягкой зимы, прогнозирует Bloomberg.
Европейский энергетический кризис может охватить весь мир. Кроме того, цена на газ (и не только) везде может продолжить расти и в случае мягкой зимы, прогнозирует Bloomberg.
В Европе цены на газ достигли новых рекордов - превысили отметку в 1400 долларов за тысячу кубометров. В нефтяном эквиваленте это было бы почти 200 долларов за баррель. Аналитики указывают, что в случае, если зима в Европе будет холодной, цены на газ могут вырасти еще больше - до 580 долларов в эквиваленте барреля нефти.
Рост цен на газ объясняется несколькими факторами - постпандемийным увеличением спроса в Азии, снижением объема экспорта сжиженного газа и неспособностью (или, скорее, нежеланием) российского газового гиганта "Газпром" увеличить объемы поставок в Европу.
Если зима будет с климатически средними показателям, то объемы запасов в хранилищах снизятся на 20%, что является низким, но не катастрофическим показателем. В свою очередь, в случае холодной зимы проблемы могут быть довольно серьезными - до реального дефицита газа, свидетельствуют подсчеты HSBC. Наращивать запасы газа в хранилищах сейчас, осенью, уже поздно.
Европа импортирует чуть более половины из своих запасов газа (в первом полугодии - 78,5 миллиарда кубометров). Этот поток шел главным образом из России (45%), Норвегии (23%) и Алжира (12%). Объем сжиженного природного газа - 20%, что на 8% меньше, чем годом ранее.
В Великобритании и Норвегии снижены объемы производства аммиака, который служит газу как топливом, так и составляющим материалом. Основным потребителем аммиака является сектор азотных удобрений, рост цен в котором еще больше увеличивает и без того высокую инфляцию.
Рост цен ощутят и энергопотребляющие сферы производства в Китае - например, производство стекла, керамики и цемента.
"В Бразилии, где уже есть проблемы из-за низкого заполнения ГЭС, жителей ждет рост цен на электричество. Экономики таких стран, как Пакистан и Бангладеш, которые просто не могут позволить себе покупать столь дорогой актив, вообще могут остановиться", - указывает Bloomberg.
Макроэкономические перспективы с учетом все более дорогих энергоресурсов в сочетании с ростом инфляции и проблемами в логистических цепочках могут заставить центральные банки задуматься о том, что делать, чтобы инфляция не стала разрушительной. Между тем торговцы с нетерпением будут ждать прогнозов погоды, чтобы понять, какие изменения в энергетическом секторе могут произойти в ближайшем будущем.
Лучше всего в этой ситуации выглядят США (которые экспортируют сжиженный природный газ), а также Япония и Южная Корея, газовые договоры которых привязаны к нефти. Однако дорогой экспорт в любом случае приведет к росту цен и на рынке США, где цены и так уже выросли до наивысшего уровня с 2014 года, а Южная Корея в случае аномального холода может пережить дестабилизацию энергетического рынка.
Замещение энергоресурсов создает отдельную проблему, в частности - рост цен на другие энергоресурсы. Растут цены на уголь в ЕС, а замещение природного газа сжиженным газом в теплоснабжении повлияет на цены на бензин и дизельное топливо, не говоря уже о ценах на авиационное топливо.
"Еще не так давно обычные люди не интересовались ценами на рынке газа", - резюмирует Bloomberg. Газ - это не нефть, где одно решение ОПЕК моментально влияет на цены на автозаправках. Этой зимой всему миру придется осознать, насколько действительно важна роль газа и цены на него.