Этой зимой мир начнет осознавать, как сильно он зависит от природного газа

Что произошло?

В Европе цены на газ достигли новых рекордов - превысили отметку в 1400 долларов за тысячу кубометров. В нефтяном эквиваленте это было бы почти 200 долларов за баррель. Аналитики указывают, что в случае, если зима в Европе будет холодной, цены на газ могут вырасти еще больше - до 580 долларов в эквиваленте барреля нефти.

Рост цен на газ объясняется несколькими факторами - постпандемийным увеличением спроса в Азии, снижением объема экспорта сжиженного газа и неспособностью (или, скорее, нежеланием) российского газового гиганта "Газпром" увеличить объемы поставок в Европу.

Сейчас европейские газохранилища заполнены на 72%. В прошлом году этот показатель составлял 94%. У крупнейшего газового рынка в Европе - в Германии - хранилища заполнены на 65%.

Если зима будет с климатически средними показателям, то объемы запасов в хранилищах снизятся на 20%, что является низким, но не катастрофическим показателем. В свою очередь, в случае холодной зимы проблемы могут быть довольно серьезными - до реального дефицита газа, свидетельствуют подсчеты HSBC. Наращивать запасы газа в хранилищах сейчас, осенью, уже поздно.

Европа импортирует чуть более половины из своих запасов газа (в первом полугодии - 78,5 миллиарда кубометров). Этот поток шел главным образом из России (45%), Норвегии (23%) и Алжира (12%). Объем сжиженного природного газа - 20%, что на 8% меньше, чем годом ранее.

Кого коснется кризис?

В Великобритании и Норвегии снижены объемы производства аммиака, который служит газу как топливом, так и составляющим материалом. Основным потребителем аммиака является сектор азотных удобрений, рост цен в котором еще больше увеличивает и без того высокую инфляцию.

Главный риск, о котором предупреждает Bloomberg - рост цен на газ не только в Европе, но и по всему миру даже в случае, если предстоящая зима будет мягкой. Более того, это окажет негативное влияние на экономику, пишет Bloomberg.

Рост цен ощутят и энергопотребляющие сферы производства в Китае - например, производство стекла, керамики и цемента.

"В Бразилии, где уже есть проблемы из-за низкого заполнения ГЭС, жителей ждет рост цен на электричество. Экономики таких стран, как Пакистан и Бангладеш, которые просто не могут позволить себе покупать столь дорогой актив, вообще могут остановиться", - указывает Bloomberg.

Макроэкономические перспективы с учетом все более дорогих энергоресурсов в сочетании с ростом инфляции и проблемами в логистических цепочках могут заставить центральные банки задуматься о том, что делать, чтобы инфляция не стала разрушительной. Между тем торговцы с нетерпением будут ждать прогнозов погоды, чтобы понять, какие изменения в энергетическом секторе могут произойти в ближайшем будущем.

Лучше всего в этой ситуации выглядят США (которые экспортируют сжиженный природный газ), а также Япония и Южная Корея, газовые договоры которых привязаны к нефти. Однако дорогой экспорт в любом случае приведет к росту цен и на рынке США, где цены и так уже выросли до наивысшего уровня с 2014 года, а Южная Корея в случае аномального холода может пережить дестабилизацию энергетического рынка.

Замещение энергоресурсов создает отдельную проблему, в частности - рост цен на другие энергоресурсы. Растут цены на уголь в ЕС, а замещение природного газа сжиженным газом в теплоснабжении повлияет на цены на бензин и дизельное топливо, не говоря уже о ценах на авиационное топливо.