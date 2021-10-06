ФОТО ⟩ Узнайте первыми, что продается и какие цены в Lidl

За день до официального открытия представители СМИ имели возможность ознакомиться с магазином Lidl на улице С. Эйзенштейна.

Итак, посмотрим на цены! Банка консервированного зеленого горошка объемом 425 мл стоит 0,29 евро. Килограмм бананов в Lidl стоит 39 центов, бройлера - 1,15 евро, свежих огурцов - 75 центов, помидоров - 49 центов. 400-граммовая упаковка сметаны вместо привычных 0,79 евро стоит на четверть дешевле, или 0,59 евро.

Lidl откроет следующие магазины в Латвии в конце этого - начале будущего года

После того, как завтра Lidl Latvija откроет первые 15 магазинов Lidl по всей Латвии, следующие торговые точки могут быть открыты в конце этого или начале следующего года, сказал председатель правления Lidl Latvija Якоб Йозефсон.

На вопрос, когда Lidl планирует открыть следующие магазины в Латвии, Йозефсон ответил, что это произойдет "очень скоро" и в настоящее время готовятся магазины в Риге, а также вторые магазины в Лиепае и Даугавпилсе. На просьбу уточнить, произойдет ли это еще в нынешнем году, он сказал, что магазины откроются в конце этого года или в начале следующего.

Говоря об открытии первых 15 магазинов Lidl, Йозефсон подчеркнул, что предприятие будет соблюдать все требования эпидемиологической безопасности. Снаружи возле всех магазинов есть шлагбаумы для регулировки рядов, а также нанесена разметка для соблюдения двухметровой дистанции.

Также в каждом магазине 15 сотрудников будут регулировать порядок в очереди за покупками. При необходимости такие люди будут в магазинах и в другие дни, кроме дня открытия.

Йозефсон также признал, что, хотя ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Латвии сейчас не самая лучшая, условия все же другие, чем в начале года, когда изначально планировалось открытие магазинов, так как прививки от коронавируса получила уже половина населения страны.

Lidl Latvija не требует, чтобы сотрудники предприятия были вакцинированы от Covid-19, но пытается убедить их сделать это. Йозефсон не ответил на вопрос, сколько работников вакцинировано.

В среду руководитель отдела коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана рассказала, что первоначально во всех магазинах будет работать около 90 человек в каждом, чтобы обеспечить максимально быстрое обслуживание клиентов. Также необходимо подготовить сотрудников к открытию других магазинов. В повседневных условиях в каждом магазине в смену работает от 40 до 60 сотрудников.