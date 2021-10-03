Это случилось! Объявлена официальная дата открытия 15 магазинов Lidl в Латвии

Ведущий европейский ритейлер Lidl объявляет об открытии своей сети магазинов в Латвии 7 октября 2021 года в 8 часов утра. Lidl одновременно откроет 15 магазинов по всей стране - в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Тукумсе, Елгаве, Огре, Валмиере, Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе.
В общей сложности, готовясь к долгожданному открытию магазинов, Lidl инвестировал в Латвии уже более 200 миллионов евро в строительство магазинов и логистического центра, а также в новые улицы, транспортные развязки, перекрестки прилешающие к магазинам, озеленение и общее улучшение окружающей инфраструктуры. Компания создала в стране более 2000 новых хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Магазины Lidl в Латвии будут работать ежедневно с 8.00 до 22.00. Поэтому в день открытия, за несколько минут до 8.00, во всех новых магазинах пройдет торжественная церемония открытия в присутствии почетных гостей, известных горожан и покупателей. В открытии магазина Lidl на улице С. Эйзенштейна, 81 в Риге также примут участие посол Германии в Латвии К. Хельдт, министр благосостояния Г. Эглитис, председатель Рижской думы М. Стакис и заместитель председателя В. Кирсис.
"Команда Lidl Latvija очень рада объявить о начале работы наших магазинов в Латвии. На сегодняшний день мы уже создали более 2000 новых, стабильных и хорошо оплачиваемых рабочих мест в стране. Открытие магазинов Lidl станет важной вехой в нашей миссии по обеспечению латвийских покупателей продуктами высочайшего качества по лучшей возможной цене, что позволит сэкономить на ежедневных покупках и позволить себе большее. С нетерпением ждет клиентов в наших современных магазинах", - говорит председатель правления Lidl Latvija Якоб Йозефсон.
Lidl хорошо известен по всей Европе своей успешной моделью розничной торговли, предлагающей простые покупки и высококачественные продукты по низким ценам. И компания с удовольствием предложит эту радость позволить себе большее и латвийским жителям. Все магазины Lidl будут предлагать покупателям всемирно известные продукты под частными торговыми марками Lidl в различных товарных категориях, а также продукты местного производства.
Благоухающие свежей выпечкой, с полками, заполненными свежим хлебом, булочками и пирожками - магазины Lidl предложат все продукты, которые нужны людям ежедневно, и десятки высококачественных товаров частных торговых марок Lidl, которые покупатели не найдут больше нигде - от интересных продуктов питания до стильных товаров для дома, текстильных изделий, одежды, уникальной косметики, а также надежных инструментов для садоводства и домашнего ремонта. С сегодняшнего дня предложение и цены на продукцию Lidl доступны и на сайте lidl.lv.
Новые магазины Lidl - это светлые здания с просторными торговыми залами, высокими потолками и удобно расположенными полками. Магазины энергоэффективны и полностью используют только «зеленую электроэнергию», поставляемую Latvenergo. Все здания дружественные к окружающей среде и экологически устойчивы, что подтверждается международным строительным сертификатом EDGE. До магазинов можно легко добраться на общественном транспорте, велосипедах и автомобилях, для которых построены просторные стоянки с парковочными местами шириной 270 см. Для удобства покупателей в магазинах имеются туалеты и комнаты для пеленания младенцев.
Планирование и подготовка к этому торжественному событию заняли несколько лет и продолжались, несмотря на все проблемы, связанные с пандемией Covid-19. Открытие супермаркетов является важной частью стратегии активного роста Lidl в Латвии, благодаря которой уже был открыт логистический центр в Риге, стоимостью 55 миллионов евро. Помимо создания сети магазинов, Lidl инвестировал в различные проекты по улучшению местной инфраструктуры и благоустройству окружающей среды, посадив почти 6000 деревьев и кустарников на общую сумму около 400 000 евро.
7 октября в 8.00 Lidl с радостью ждет своих покупателей в следующих магазинах:
Рига, бульвар Аннимуйжас 77
Рига, улица Аннимуйжас 8A
Рига, Улица Аугуста Деглава 160
Рига, улица Дзелзавас 75B
Рига, улица Лубанас 113A
Рига, улица Сергея Эйзенштейна 81
Лиепая, улица Ганибу 182
Вентспилс, улица Кулдигас 90
Тукумс, улица Раудас 17A
Елгава, улица Ригас 50
Огре, проспект Кална 2A
Валмиера, улица Стацияс 8
Екабпилс, улица Ледус 5
Резекне, Атбривошанас аллея 125
Даугавпилс, улица 18 ноября 146
Lidl приглашает всех желающих прийти на открытие своих первых 15 магазинов в четверг, 7 октября, помня о требованиях безопасности Covid-19 и соблюдая их. Для обеспечения этого будут соблюдаться все определенные в государстве мероприятия по предотвращению распространения Covid-19, что гарантирует в Lidl безопасную среду для покупок. Для того, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции внутри и снаружи магазина, количество покупателей будет ограничено, в соответствии с действующими в стране нормами.