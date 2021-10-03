Это случилось! Объявлена официальная дата открытия 15 магазинов Lidl в Латвии

Lidl хорошо известен по всей Европе своей успешной моделью розничной торговли, предлагающей простые покупки и высококачественные продукты по низким ценам. И компания с удовольствием предложит эту радость позволить себе большее и латвийским жителям. Все магазины Lidl будут предлагать покупателям всемирно известные продукты под частными торговыми марками Lidl в различных товарных категориях, а также продукты местного производства.

Благоухающие свежей выпечкой, с полками, заполненными свежим хлебом, булочками и пирожками - магазины Lidl предложат все продукты, которые нужны людям ежедневно, и десятки высококачественных товаров частных торговых марок Lidl, которые покупатели не найдут больше нигде - от интересных продуктов питания до стильных товаров для дома, текстильных изделий, одежды, уникальной косметики, а также надежных инструментов для садоводства и домашнего ремонта. С сегодняшнего дня предложение и цены на продукцию Lidl доступны и на сайте lidl.lv.

ФОТО: Пресс-фото

Новые магазины Lidl - это светлые здания с просторными торговыми залами, высокими потолками и удобно расположенными полками. Магазины энергоэффективны и полностью используют только «зеленую электроэнергию», поставляемую Latvenergo. Все здания дружественные к окружающей среде и экологически устойчивы, что подтверждается международным строительным сертификатом EDGE. До магазинов можно легко добраться на общественном транспорте, велосипедах и автомобилях, для которых построены просторные стоянки с парковочными местами шириной 270 см. Для удобства покупателей в магазинах имеются туалеты и комнаты для пеленания младенцев.

Планирование и подготовка к этому торжественному событию заняли несколько лет и продолжались, несмотря на все проблемы, связанные с пандемией Covid-19. Открытие супермаркетов является важной частью стратегии активного роста Lidl в Латвии, благодаря которой уже был открыт логистический центр в Риге, стоимостью 55 миллионов евро. Помимо создания сети магазинов, Lidl инвестировал в различные проекты по улучшению местной инфраструктуры и благоустройству окружающей среды, посадив почти 6000 деревьев и кустарников на общую сумму около 400 000 евро.

7 октября в 8.00 Lidl с радостью ждет своих покупателей в следующих магазинах:

Рига, бульвар Аннимуйжас 77 Рига, улица Аннимуйжас 8A Рига, Улица Аугуста Деглава 160 Рига, улица Дзелзавас 75B Рига, улица Лубанас 113A Рига, улица Сергея Эйзенштейна 81 Лиепая, улица Ганибу 182 Вентспилс, улица Кулдигас 90 Тукумс, улица Раудас 17A Елгава, улица Ригас 50 Огре, проспект Кална 2A Валмиера, улица Стацияс 8 Екабпилс, улица Ледус 5 Резекне, Атбривошанас аллея 125 Даугавпилс, улица 18 ноября 146

Подготовка к открытию магазина Lidl в Риге на улице Дзелзавас ФОТО: Фото очевидца RUS TVNET

Подготовка к открытию магазина Lidl в Риге на улице Дзелзавас ФОТО: Фото очевидца RUS TVNET