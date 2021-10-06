Европу охватил энергетический кризис. Как обстоят дела с природным газом в Латвии?

Он сообщил, что в Инчукалнское подземное газохранилище, которым управляет единый оператор системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus), в настоящее время закачено приблизительно 17,3 ТВт/ч природного газа или 80% от общей максимальной мощности, что является стандартом для любого сезона. Однако при этом зарезервированный объем в хранилище достигает 18,9 ТВт/ч.

Шайцанс заметил, что даже не принимая во внимание нынешний достаточный объем природного газа в Инчукалнском хранилище, в случае особенно холодной или долгой зимы или в других непредвиденных обстоятельствах Латвия не останется без природного газа, поскольку его можно получить по трубопроводам из Финляндия или в сжиженном виде (СПГ) из Литвы.

На заседании комиссии депутат Янис Домбрава ("Нацобъединение") подчеркнул: по его мнению, сейчас больше опасений вызывает не то, что Латвии может не хватить газа, а вопрос, по какой цене его следует покупать в чрезвычайной ситуации,

так как цена природного газа на бирже достигла очень высокой отметки.

Между тем депутат Вячеслав Домбровский ("Республика") призвал Министерство энергетики опубликовать детальную информацию о том, насколько Латвия сопоставима с другими странами региона с точки зрения обеспеченности природным газом, а также обозначить чрезвычайные обстоятельства, при которых Латвии может не хватить запасов природного газа на зимний сезон.

Как ранее сообщил агентству LETA управляющий Инчукалнским подземным газохранилищем Conexus Ринальд Диминьш, на заполнение хранилища в этом сезоне повлияла как активность самих пользователей системы по наращиванию запасов, так и колебания рынка.

В Европе в этом году цены на природный газ выросли в связи с увеличением глобального спроса на него, что отразилось и на объемах газа, закачанного в Инчукалнское хранилище.