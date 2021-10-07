В Даугавпилсе открылся магазин Lidl. Некоторые заняли место в очереди в 5:20 утра

Накануне открытия Lidl в Латвии развернулась настоящая "банановая война" — как только Lidl объявил о том, что в день открытия и в последующие несколько дней бананы будут стоить 39 центов, небывало низкую цену подхватили и Maxima, и Rimi (29 центов), а другие торговые бренды придумали разные другие банановые акции. Пользователи соцсетей активно подхватили новость, способствуя тем самым распространению рекламы.

Перед официальным открытием магазин осмотрели председатель городской думы Андрей Элксниньш и депутат Игорь Алексеев. В своей речи мэр отметил, что теперь в городе больше не будет монополизма других крупных торговых сетей, Lidl — серьёзный и конкурентоспособный игрок на рынке, и жители могут сами убедиться, насколько отличаются цены в том или ином магазине.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш на открытии магазина Lidl в Даугавпилсе ФОТО: Елена Иванцова

Некоторые покупатели заняли место в очереди перед открытием магазина в 5:20 утра. В 6:45 стояли около 10 человек. В целом, к 8 утра в очереди было примерно 250 — 300 человек. Запускали всех по одному, с тележками, строго соблюдая требования эпидемиологической безопасности. На кассах покупки помогали упаковывать специально нанятые помощники.

"Чайка" спросила у покупателей, почему открытие Lidl — это не рядовое событие. "Я тут живу недалеко, видел, как магазин строился, помню, как много лет заброшенные здания портили весь вид, а ведь рядом главная улица, школа. Я пришёл потому, что пенсия у меня 267 евро, считаю каждую копейку. Конечно, хорошо, что открылся такой магазин, надеюсь, что они не будут задирать цены", — рассказал Станислав.

"Мы давно ждали открытия Lidl в Даугавпилсе. Даже не верилось, что это случится. Здесь на самом деле все дешевле, и нам нравится качество. До пандемии часто ездили в Висагинас в Lidl за продуктами. И тару там сдавали, и закупались. Сеть Pepco тоже раньше открылась в Литве, и в том же Висагинасе для детей там все покупали. Очень рады", — поделились Вероника и Николай.

На вопрос, не боялись ли люди идти на открытие магазина, когда в Латвии с каждым днём ухудшается эпидемиологическая ситуация, большинство даугавпилчан ответили, что нет. Один из покупателей сказал, что не прививался и не собирается, потому что не верит в этот «всемирный заговор».