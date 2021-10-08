Рейрс предложил непривитым работникам публичного сектора искать работу в частном

Министр отметил, что в частном секторе имеется более 20 000 свободных рабочих мест, поэтому работникам публичного сектора, которые не хотят вакцинироваться, необходимо подумать о переходе на работу в частный сектор.

"Мы должны поддерживать тех работников публичного сектора, которые решили привиться", - сказал Рейрс.

Министр сообщения Талис Линкайтс отметил, что было бы только логично, если бы госсектор показывал пример всему остальному обществу, но должна быть ясная формулировка, которая позволит работодателям госсектора требовать у работников вакцинации.

Как сообщалось, совет по кризисному управлению постановил, что во всем публичном секторе будет введена обязанность привиться от Covid-19.

Министерства разработают рекомендации, как работодателям действовать в отношении вакцинации сотрудников. Если до сих пор обязательная вакцинация была установлена для медиков, педагогов и работников центров социального ухода, то теперь предусмотрена обязательная вакцинация всех работников публичного сектора - и государственного, и муниципального.