Рейрс предложил непривитым работникам публичного сектора искать работу в частном

Министр отметил, что в частном секторе имеется более 20 000 свободных рабочих мест, поэтому работникам публичного сектора, которые не хотят вакцинироваться, необходимо подумать о переходе на работу в частный сектор.
"Мы должны поддерживать тех работников публичного сектора, которые решили привиться", - сказал Рейрс.
Министр сообщения Талис Линкайтс отметил, что было бы только логично, если бы госсектор показывал пример всему остальному обществу, но должна быть ясная формулировка, которая позволит работодателям госсектора требовать у работников вакцинации.
Как сообщалось, совет по кризисному управлению постановил, что во всем публичном секторе будет введена обязанность привиться от Covid-19.
Министерства разработают рекомендации, как работодателям действовать в отношении вакцинации сотрудников. Если до сих пор обязательная вакцинация была установлена для медиков, педагогов и работников центров социального ухода, то теперь предусмотрена обязательная вакцинация всех работников публичного сектора - и государственного, и муниципального.
Также будут расширены требования вакцинации в частном секторе. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что частным работодателям решением Кабинета министров будет поручено оценить необходимость обязательной вакцинации определенных работников, особенно тех, работа которых критически важна для продолжения деятельности предприятия или чьи должностные обязанности подразумевает прямые контакты с клиентами.