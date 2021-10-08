В Риге летние террасы смогут работать даже зимой

Летние террасы можно будет не демонтировать, даже если их деятельность будет приостановлена. В этом случае необходимо информировать об этом Центр жителей районов Риги.

Если терраса продолжит работу после 31 октября, необходимо получить в Центре жителей районов разрешение на оказание услуг общественного питания, подав согласованный проект летнего сезона и подтверждение того, что терраса будет обустроена в соответствии с летним проектом, с описанием изменений.

Теперь на всей территории Риги в созданных самоуправлением торговых точках, где продажи ведутся со столов, в период с апреля по ноябрь по определенным адресам будет разрешено торговать только собственноручно выращенной продукцией.

Эти места предназначены для ведения торговли физическими лицами, которые не обязаны регистрировать хозяйственную деятельность.

Изменены ставки пошлин самоуправления за зарегистрированную уличную торговлю: теперь они установлены в одинаковом размере на всей территории Риги и предусматривают снижение ранее установленной ставки пошлины в размере 1,42 евро для физического лица, которое в соответствии с налоговым законодательством не обязано регистрировать хозяйственную деятельность, до 1 евро. Также снижена до 1 евро пошлина самоуправления для ремесленников, которые сами торгуют своей продукцией.

При этом повышена ставка пошлины для осуществляющих хозяйственную деятельность лиц за продажу купленных товаров до 5 евро вместо прежних 2,85 и 1,42 евро.

На торговлю произведенными в домашних условиях продуктами питания, мороженым, рождественскими елками и продуктами пчеловодства установлена пошлина в размере 3 евро, а на продажу собственноручно выращенных продуктов питания или непродовольственных товаров, если торговлю ведет сам производитель, - 2 евро.

При расчете пошлины самоуправления принимается в расчет площадь, занимаемая проекцией крыши на земле в тех случаях, когда эта площадь превышает площадь стола, с которого ведется торговля, за исключением случаев, когда торговля осуществляется в уличных торговых точках, оборудованных самоуправлением.

В целях поддержки предпринимателей во время пандемии Covid-19 Рижская дума также приняла поправки к обязательным правилам "О пошлине самоуправлению за торговлю в общественных местах Риги", которые предусматривают в течение ближайших месяцев отменить пошлину на определенные виды уличной торговли.

Пошлина на услуги общественного питания для уличной торговли не будет применяться до 31 марта 2022 года, а до конца следующего года планируется не применять пошлину на ведение уличной торговли на мероприятиях, в канун Рождества, на временную уличную торговлю и уличную продажу ремесленных изделий.