В финской больнице антипрививочники отказываются получать и медпомощь для лечения Covid-19

Врач Ханна Рика Крейви рассказала, что год назад пациенты с Covid-19 были готовы принять любую необходимую помощь.

Однако сейчас почти каждый из пациентов Крейви не вакцинирован.

"Та же самая группа, которая противилась вакцинам, часто скептически относится и к медикаментам", - сказала она.

В данный момент в университетской клинике "Мейлахти" лечится больше пациентов с Covid-19, чем год назад.

"Если смотреть в более широкой перспективе, то существует риск того, что дезинформация, распространяемая в связи с коронавирусом и вакцинами от Covid-19, снижает всеобщее доверие как к медицине, так и к власти", - сказала Крейви.