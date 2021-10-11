Пн, 11.10.2021
Повторное заражение может занять три месяца или меньше профессор об иммунитете от Covid-19
профессор об иммунитете от Covid-19

В финской больнице антипрививочники отказываются получать и медпомощь для лечения Covid-19

Ilustratīvs attēls. ФОТО: Tomas Ragina, Shutterstock.

Университетская клиника "Мейлахти" в Финляндии сообщила, что некоторые пациенты, непривитые от коронавируса, отказываются и от получения медицинской помощи для лечения Covid-19, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на YLE

Врач Ханна Рика Крейви рассказала, что год назад пациенты с Covid-19 были готовы принять любую необходимую помощь.

Однако сейчас почти каждый из пациентов Крейви не вакцинирован.

"Та же самая группа, которая противилась вакцинам, часто скептически относится и к медикаментам", - сказала она.

В данный момент в университетской клинике "Мейлахти" лечится больше пациентов с Covid-19, чем год назад.

"Если смотреть в более широкой перспективе, то существует риск того, что дезинформация, распространяемая в связи с коронавирусом и вакцинами от Covid-19, снижает всеобщее доверие как к медицине, так и к власти", - сказала Крейви.

В ее отделении также исследуют эффективность медицинской терапии против Covid-19. "Подозрение и страх пациентов вызывает их нежелание участвовать в связанных с Covid-10 медицинских экспериментах", - сказала Крейви.


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