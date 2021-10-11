Ассоциация ресторанов: предприятия общепита обречены на гибель

В нем говорится, что предприятия общественного питания уже понесли большие убытки до повторного объявления режима ЧС, но теперь они обречены на уничтожение.

LRB требует, чтобы министр финансов Янис Рейрс извинился перед работниками сектора за публичное заявление о том, что люди, работающие в сфере гостеприимства и общественного питания, должны пройти переподготовку.

LRB направил письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру экономики Янису Витенбергсу и Рейрсу, в котором говорится, что господдержка предпринимателей имеет решающее значение и должна быть предоставлена ​​немедленно, с учетом всех извлеченных уроков.

"В противном случае мы рискуем навсегда разрушить важную для туризма индустрию гостеприимства, потому что работающий в ней персонал просто вернется после ухода. (...)

Повара и официанты не станут IТ-специалистами, а уедут, например, в страны Северной Европы, где зарплата повара составляет от 19 до 23 евро в час",

- указал Вице-президент LRB Лаурис Алексеев.

По данным LRB, на снижение мощностей в отрасли повлияло быстрое сокращение числа туристов, и то, что вакцинировано от коронавируса и может посещать места общественного питания только менее половины населения Латвии, а также постановление о том, что дети до 12 лет не могут посещать кафе и рестораны при "зеленом" режиме, несмотря на то, что у обоих родителей есть ковид-сертификат.

Как сообщалось, с понедельника, 11 октября, в Латвии на три месяца объявлен режим ЧС с вступлением в силу ряда ограничений, направленных на предотвращение распространения Covid-19.

В частности, предусмотрено, что работа месте общественного питания может начинаться не ранее 6 часов и заканчиваться не позднее 21 часов. Разрешенное рабочее время, таким образом, сокращается на три часа.