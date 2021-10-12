В Латвии снижается уровень безработицы

В конце сентября в NVA было зарегистрировано 54 524 безработных, что на 4516 меньше, чем месяцем ранее (59 040 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в августе был в Рижском регионе - 4,2% (-0,5 процентного пункта), а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгале - 14,1% (-0,8 процентного пункта).

Уровень безработицы в Земгале снизился на 0,5 процентного пункта до 5,4% экономически активного населения, в Видземе - на 0,4 процентного пункта до 6%, в Курземе - на 0,5 процентного пункта до 6%.

Уровень безработицы в Риге в сентябре снизился на 0,5 процентного пункта - до 4,1% экономически активного населения.