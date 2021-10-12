В Литве - 1768 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1260

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1768 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди скончавшихся 13 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2298 человек. В целом за сутки было привито 6014 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1461 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее. 139 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 11,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

Эстония

За сутки в Эстонии сделано 7364 теста на коронавирус, позитивный результат дали 1260 тестов. Скончались два человека, инфицированных коронавирусом.

Среди 1260 позитивных тестов 840 сдали не вакцинированные пациенты, а у 420 человек, тест которых оказался позитивным, курс вакцинации завершен.

По состоянию на утро вторника стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется 237 пациентам. Всего госпитализированы 290 человек, 194 из них (66,9%) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 96 человек (33,1% процента).