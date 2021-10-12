В МВД нет информации о массовых увольнениях в связи с обязательной вакцинацией

Согласно принятому в минувшую пятницу правительством решению, с 13 октября этого года до тех пор, пока идет процесс вакцинации и вакцина не начала действовать, работники вышеуказанных учреждений обязаны регулярно сдавать тесты на Covid-19.

Если работник не начал или не закончил процесс вакцинации до 15 ноября, работодатель отстраняет работника от выполнения рабочих обязанностей.

Согласно новому постановлению, всем сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также государственных и муниципальных предприятий нужно быть вакцинированными до 15 ноября вне зависимости от того, где и как они выполняют свои обязанности - дистанционно из дома или на рабочем месте.

На заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник Штейнс заявил, что Министерство внутренних дел не ставит своей целью увольнять сотрудников, поскольку общий охват вакцинацией во внутренних структурах приближается к 70%, в том числе показатели вакцинации растут в Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службе.

Штейнс подчеркнул, что в настоящее время отрасль работает над увеличением масштабов вакцинации в службах внутренних дел, добавив, что у него нет информации о массовой подаче заявлений об уходе сотрудниками служб после оглашения решения правительства.

Как сообщало агентство LETA 7 октября, на тот момент от Covid-19 были вакцинированы 66% сотрудников Государственной полиции и 58% - в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В настоящее время от Covid-19 привиты 99% сотрудников Службы финансовой разведки, 94% работников в поликлинике МВД, 91% - в Бюро внутренней безопасности, 89% - в МВД, 83% - в Центре здоровья и спорта МВД и 79% в Управлении по делам гражданства и миграции.

В Государственной пограничной охране вакцинированы 70% сотрудников, в Государственном агентстве обеспечения - 68%, в Государственной полиции - 66%, в информационном центре Министерства внутренних дел - 60% и только 58% - в VUGD