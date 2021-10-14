Фото ⟩ В Норвегии мужчина с луком и стрелами убил и ранил нескольких человек

Местная полиция сообщила об инциденте в городе Конгсберг, к юго-западу от столицы Осло, примерно в 18:30 по местному времени.

Подозреваемый задержан, причины преступления выясняются. Мужчина передвигался по центру города и до задержания успел убить пять и ранить еще двух человек.

Подозреваемый был задержан примерно через тридцать минут после получения первого сообщения о нападении. При задержании мужчина оказал сопротивление, из-за чего полицейским пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов. Личность преступника пока официально не названа.

Неизвестен и мотив нападения, но полиция заявила, что нельзя исключать возможность теракта. Считается, что подозреваемый действовал в одиночку. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Житель города, чей дом расположен неподалеку от места нападения, рассказал о женских криках. Сейчас район, где произошла стрельба, оцеплен, туда прибыли десятки автомобилей оперативных служб, в том числе машины скорой помощи и полиции, а также несколько вертолетов.

Телеканал ТВ2 сообщил, что у задержанного также был нож или другое оружие.

Из-за нападения полицейским в Норвегии приказано вооружиться (обычно они работаю без оружия). Премьер-министр страны Эрна Сульберг провела пресс-конференцию, и назвала инцидент "шокирующим".

BREAKING: Several people have been killed and others injured by a man armed with a bow and arrow near Oslo, Norwegian police say. The suspected attacker has been arrested. https://t.co/dxFQAm49pI — The Associated Press (@AP) October 13, 2021