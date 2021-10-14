Бизнес во время ЧС: предприниматели смогут отложить уплату налогов и получить поддержку

Концептуальная договоренность о конкретных механизмах поддержки достигнута в четверг, 14 октября, рабочей группой под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

Также планируется, что

вакцинированным работникам с симптомами Covid-19 больничный будет оплачиваться государством с первого дня,

чтобы они могли оставаться дома и при необходимости пройти тест.

В то же время в рабочую группу поступили сигналы от бизнес-организаций о том, что в настоящее время можно обойтись без пособий по простою.

Витенбергс сообщил, что Министерство экономики представило рабочей группе анализ, какие отрасли из-за ограничений не могут работать вообще, а какие ограничены частично. В настоящий момент ведутся дискуссии о том, каким отраслям следует предоставить поддержку.

По словам министра, в оптимальном случае конкретные предложения правительство может рассмотреть уже на следующей неделе, но есть вероятность того, что предложения к тому моменту еще не будут подготовлены.