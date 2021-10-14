Чт, 14.10.2021
Принятые сейчас Кабинетом министров правила серьезно противоречат Закону о труде и Закону о защите труда Эгил Балдзенс, председатель LBAS
Эгил Балдзенс, председатель LBAS

Бизнес во время ЧС: предприниматели смогут отложить уплату налогов и получить поддержку

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во время режима чрезвычайной ситуации предприятия, на деятельность которых повлияют ограничения, направленные на борьбу с распространением Covid-19, смогут отложить уплату налогов, получить поддержку для обеспечения оборотных средств и субсидии для зарплат, сообщил LЕТА министр экономики Янис Витенбергс.

Концептуальная договоренность о конкретных механизмах поддержки достигнута в четверг, 14 октября, рабочей группой под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

Также планируется, что

вакцинированным работникам с симптомами Covid-19 больничный будет оплачиваться государством с первого дня,

чтобы они могли оставаться дома и при необходимости пройти тест.

В то же время в рабочую группу поступили сигналы от бизнес-организаций о том, что в настоящее время можно обойтись без пособий по простою.

Витенбергс сообщил, что Министерство экономики представило рабочей группе анализ, какие отрасли из-за ограничений не могут работать вообще, а какие ограничены частично. В настоящий момент ведутся дискуссии о том, каким отраслям следует предоставить поддержку.

По словам министра, в оптимальном случае конкретные предложения правительство может рассмотреть уже на следующей неделе, но есть вероятность того, что предложения к тому моменту еще не будут подготовлены.

Витенбергс также отметил, что, например, выплату поддержки для обеспечения оборотных средств все равно еще предстоит согласовать с Европейской комиссией, а это в любом случае потребует времени.


НАВЕРХ
Back