Фото ⟩ 3-й день RFW: Iveta Vecmane
Сегодня вечером, 14 октября, прошел заключительный показ третьего дня Рижской недели моды. В этот раз новинки представил бренд Iveta Vecmane. Смотрите фото!
Сегодня вечером, 14 октября, прошел заключительный показ третьего дня Рижской недели моды. В этот раз новинки представил бренд Iveta Vecmane. Смотрите фото!
Галерея: 3-й день RFW - Iveta Vecmane
Iveta Vecmane - латвийский бренд одежды в сегменте demi-couture. Последние 10 лет дизайнер Ивета Вецмане работала в качестве стилиста для ведущих латвийских журналов о моде и стиле жизни, а также на крупнейших проектах индустрии моды.
Полученные знания и опыт дизайнер применила при создании собственного бренда одежды для современных и элегантных женщин.
"Моя миссия - это создавать классические и утонченные силуэты моделей одежды, прибегая к творческим методам манипуляциям с тканями. Каждый элемент одежды уникален и олицетворяет собой философию вневременной и медленной моды".