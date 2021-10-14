Фото ⟩ 3-й день RFW: Iveta Vecmane

Галерея: 3-й день RFW - Iveta Vecmane

Iveta Vecmane - латвийский бренд одежды в сегменте demi-couture. Последние 10 лет дизайнер Ивета Вецмане работала в качестве стилиста для ведущих латвийских журналов о моде и стиле жизни, а также на крупнейших проектах индустрии моды.

Полученные знания и опыт дизайнер применила при создании собственного бренда одежды для современных и элегантных женщин.