"Туристы привиты, пустить не можем": как Galerija Centrs справляется с новыми ограничениями

У разных торговых центров разный подход

Рижские торговые центры подошли к разделению помещений на зоны по-разному. ТЦ Galerija Rīga заявил, что не может разделить потоки посетителей и поэтому все помещения торгового центра будут доступны только вакцинированным. Приедите напоминает, что первый этаж торгового центра Galerija Centrs имеет особый статус. "Улица Ридзенес юридически имеет статус улицы, и поэтому те магазины, которые расположены на первом этаже, работают или в красном, или в зеленом режиме", - поясняет Приедите. Магазины, расположенные на первом этаже, работающие в зеленом режиме, ответственны за проверку сертификатов сами. Этажи торгового центра со второго по пятый находятся в зеленой зоне и доступ к ним имеют только лица с сертификатом.

Все зависит от посетителей

Руководитель торгового центра говорит, что полиция ежедневно контролирует соблюдение правил в зеленых зонах, выборочно проверяя покупателей. Комментируя проблему с недопуском в торговый центр Domina школьников младше 13 лет, не имевших при себе паспорта, Приедите хвалит руководство ТЦ Domina за соблюдение ограничений. По ее мнению, они избавили детей от проблем с полицией.

Руководство Galerija Centrs не встречалось с подобными проблемами, так как, по мнению Приедите он не является "семейным" торговым центром. Большинство посетителей по ее словам - самостоятельная молодежь, студенты, школьники старших классов.

Приедите говорит, что основная проблема ТЦ - "туристы из третьих стран - Великобритании, Канады, Америки. Наша система не готова за разумный период времени проверить их сертификат". Хоть вакцинированные граждане третьих стран и могут въехать в Латвию, по юридическим и бюрократическим причинам их сертификат становится активным по прошествии месяца. Такого гостя невозможно пропустить в торговый центр.

Поможет ли правительство?

Представитель Galerija Centrs надеется на помощь государства для всей индустрии торговли и всех, кто не был готов к неожиданному введению ограничений. Приедите предсказывает трудности с поставщиками и реализацией товаров, так как механизмы закупок и поставок никто не способен остановить. "Мы имеем достаточно позитивный опыт с Министерством экономики, и надеемся, что они и дальше будут как минимум пытаться наладить диалог и слушать бизнес", - говорит Приедите.

Почему торговля страдает больше всех?

Представитель признает, что ситуация с медицинской стороны призывает всех быть социально ответственности и сотрудничать с медиками. Руководство Galerija Centrs открыло пункты вакцинации и призвало своих арендаторов вакцинироваться. Пункты вакцинации в помещениях ТЦ открыты до сих пор.

"Мы сотрудничали с Министерством здравоохранения, с Национальным центром здоровья, мы открыли вакцинационные пункты, информировали своих арендаторов, что нужно вакцинироваться, что невакцинированным будет запрещена работа в торговле. Мы старались со своей стороны делать все, чтобы предотвратить эту ситуацию", - заявляет Приедите.

Приедите указывает, что заболеваемость не уменьшилась, когда ТЦ по всей Латвии были закрыты в прошлый раз. Она говорит, что в течение четырех месяцев после шестимесячного простоя торговля только начала восстанавливаться, и новые ограничения в такой ситуации вызывают обиду.