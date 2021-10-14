Чт, 14.10.2021
Образно ситуацию можно сравнить с кораблем, маневрирующим между глыбами айсберга, которых становится все больше и больше. Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.
Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.

"Туристы привиты, пустить не можем": как Galerija Centrs справляется с новыми ограничениями

Проверка сертификатов у ТЦ Galerija Centrs. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В беседе с журналистами программы RUS TVNET "Кто вам платит?" руководитель ТЦ Galerija Centrs Ивета Приедите рассказала о том, как торговый центр справляется с новыми ограничениями.

Кратчайшие сроки для введения безопасного режима

По словам Иветы Приедите, руководство ТЦ Galerija Centrs узнало о введении новых ограничений вечером в пятницу, 8 октября. Торговые центры должны были обеспечить соблюдение новых норм до понедельника. В течение трех дней было необходимо разделить помещения на зоны и обеспечить контроль сертификатов - для чего был необходим дополнительный персонал и устройства для считывания QR-кодов. 

Руководитель Galerija Centrs заявила, что новые ограничения не были для нее полной неожиданностью: "Да, мы в пятницу днем знали о том, в какую сторону это движется, мы приблизительно заранее знали о том, как это могло случиться, так что мы всю прошлую неделю готовились, вели переговоры с охранной фирмой, о том, сколько дополнительных охранников мы можем получить, потому что это та рабочая сила, которая в достаточно дефицитном количестве находится".

Кроме охранников нужны и смартфоны

Другой проблемой, с которой столкнулось руководство Galerija Centrs, было необходимое для проверки сертификатов оборудование. "Да, мы искали возможности и пытались понять, какими средствами мы будем сканировать QR-коды. Поэтому, да, в субботу, мы ездили по магазинам и пытались купить телефоны у которых есть очень хорошая камера, которая может распознавать сертификаты разного качества", - рассказывает Приедите. В свою очередь, специальное оборудование от партнеров для проверки сертификатов вместо смартфонов торговый центр смог бы получить не раньше ноября.

У разных торговых центров разный подход

Рижские торговые центры подошли к разделению помещений на зоны по-разному. ТЦ Galerija Rīga заявил, что не может разделить потоки посетителей и поэтому все помещения торгового центра будут доступны только вакцинированным. Приедите напоминает, что первый этаж торгового центра Galerija Centrs имеет особый статус. "Улица Ридзенес юридически имеет статус улицы, и поэтому те магазины, которые расположены на первом этаже, работают или в красном, или в зеленом режиме", - поясняет Приедите. Магазины, расположенные на первом этаже, работающие в зеленом режиме, ответственны за проверку сертификатов сами. Этажи торгового центра со второго по пятый находятся в зеленой зоне и доступ к ним имеют только лица с сертификатом.

Все зависит от посетителей

Руководитель торгового центра говорит, что полиция ежедневно контролирует соблюдение правил в зеленых зонах, выборочно проверяя покупателей. Комментируя проблему с недопуском в торговый центр Domina школьников младше 13 лет, не имевших при себе паспорта, Приедите хвалит руководство ТЦ Domina за соблюдение ограничений. По ее мнению, они избавили детей от проблем с полицией.

Руководство Galerija Centrs не встречалось с подобными проблемами, так как, по мнению Приедите он не является "семейным" торговым центром. Большинство посетителей по ее словам - самостоятельная молодежь, студенты, школьники старших классов.

Приедите говорит, что основная проблема ТЦ - "туристы из третьих стран - Великобритании, Канады, Америки. Наша система не готова за разумный период времени проверить их сертификат". Хоть вакцинированные граждане третьих стран и могут въехать в Латвию, по юридическим и бюрократическим причинам их сертификат становится активным по прошествии месяца. Такого гостя невозможно пропустить в торговый центр.

Поможет ли правительство?

Представитель Galerija Centrs надеется на помощь государства для всей индустрии торговли и всех, кто не был готов к неожиданному введению ограничений. Приедите предсказывает трудности с поставщиками и реализацией товаров, так как механизмы закупок и поставок никто не способен остановить. "Мы имеем достаточно позитивный опыт с Министерством экономики, и надеемся, что они и дальше будут как минимум пытаться наладить диалог и слушать бизнес", - говорит Приедите.

Почему торговля страдает больше всех?

Представитель признает, что ситуация с медицинской стороны призывает всех быть социально ответственности и сотрудничать с медиками. Руководство Galerija Centrs открыло пункты вакцинации и призвало своих арендаторов вакцинироваться. Пункты вакцинации в помещениях ТЦ открыты до сих пор.

"Мы сотрудничали с Министерством здравоохранения, с Национальным центром здоровья, мы открыли вакцинационные пункты, информировали своих арендаторов, что нужно вакцинироваться, что невакцинированным будет запрещена работа в торговле. Мы старались со своей стороны делать все, чтобы предотвратить эту ситуацию", - заявляет Приедите.

Приедите указывает, что заболеваемость не уменьшилась, когда ТЦ по всей Латвии были закрыты в прошлый раз. Она говорит, что в течение четырех месяцев после шестимесячного простоя торговля только начала восстанавливаться, и новые ограничения в такой ситуации вызывают обиду.

Представитель сожалеет о неожиданных ограничениях и считает, что потребителям было бы проще узнать о ограничениях заранее и соответствующе планировать жизнь. Это могло бы предотвратить очереди у центров вакцинации после введения новых правил. Также она ожидает спада доступной рабочей силы в связи с обязательной вакцинацией ряда профессий, однако темп вакцинации у работников арендаторов ТЦ по ее наблюдениям растет.


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