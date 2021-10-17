Вс, 17.10.2021
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Инга Васильева, представитель Национальной службы здравоохранения
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Выявлено 2377 новых случаев Covid-19, в больницах - более 1000 пациентов
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ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2377 новых случаев Covid-19, поступила информация о девяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет,
  • два человека в возрасте от 70 до 79 лет,
  • шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1905 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 472 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1266,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии был сделан 15 971 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,9%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 185 614 человек.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах превысило 1000 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 124 пациента с Covid-19, выписаны 23, а общее количество нуждающихся в больничном лечении составляет 1037 человек.

В настоящее время в больницах находятся 899 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 138 человек - тяжелое.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 16 253 пациента с коронавирусом.


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