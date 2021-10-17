Назначенный Путиным посол в Латвии угрожал Дании ядерным оружием

Посольство России и дружественные ей организации ежегодно 13 октября отмечают очень скептически оцениваемое латвийскими историками освобождение Риги от фашистов.

Год назад в октябре цветы к памятнику в Пардаугаве возлагали посол России в Латвии Евгений Лукьянов и сотрудник посольства высокого ранга - военный атташе РФ Руслан Ушаков.

В этом году на торжественной церемонии возложения цветов сотрудников посольства такого уровня не было. В Латвии на данный момент остались только несколько из них, которые условно "сидят на чемоданах". На опубликованных на этой неделе посольством кадрах с празднования 13 октября можно увидеть 3-го секретаря Дмитрия Ловчикова и старшего советника Александра Шеремета, а также кучку пенсионеров.

Военный атташе Ушаков весной был объявлен нежелательным в Латвии лицом. МИД Латвии таким образом поддержал правительство Чехии в связи с нелегальными действиями российской разведки в этой стране. А посол Лукьянов после четырех лет службы в Риге еще ранней весной был направлен в Беларусь. В прессе сообщили, что у него имеется тесная связь со службами безопасности - Лукьянов был помощником секретаря Комитета безопасности РФ и помогал направить отношения России и Беларуси в желаемом Москве русле.

В Кремле в конце сентября был назначен новый посол в Латвии Михаил Ванин. Ванин в советские годы работал на таможне. Когда в кресло президента сел Владимир Путин, Ванин был председателем таможенного комитета России.

В 2002 году Ванин и на то время министр финансов от Народной партии Гундарс Берзиньш заключили двусторонний договор о сотрудничестве в сфере таможни.

Во времена Путина Ванин сменил карьеру и стал дипломатом. 5 лет он был резидентом в Словении. Но в заголовки мировых СМИ Ванин попал, когда несколько лет проработал послом в Дании. После аннексии Крыма НТО укрепило вооруженные силы в Балтийском регионе. Дания направила своих солдат в Эстонию. Копенгаген принял и решение о присоединении к системе ПРО США. Посол на это высказал прямые угрозы.

"Я не думаю, что датчане в полной мере понимают последствия, если страна присоединится к возглавляемой США системе противоракетной обороны. Если это произойдет, датские военные корабли станут мишенями для российских ядерных ракет", - сказал он.

Ванин также остро высказался в адрес стран Балтии, которые вместе с Польшей "создают русофобский шум в Европе". О политических кругах нового посла известно мало. Ясно одно - он будет делать то, что ему прикажут в России. Свободное мышление на такой должности недопустимо, отмечает Nekā parsonīga.