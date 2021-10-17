Начальнику Госполиции нужен офицер связи в России

Передача напоминает, что по-прежнему не раскрыты такие громкие преступления как убийства Мартина Бункуса, Павла Ребенока, Романа Беззубова и Яниса Лаукрозе, а также пропажа без вести политика Айнара Платациса. Полиция указывает, что следы многих заказных убийств ведут в Россию.

Бывший глава криминальной полиции Валдис Пумпурс, руководивший в свое время следственной группой по убийству Лаукрозе, сказал передаче, что скорее всего следы этого преступления нужно искать в России, однако соседняя страна в свое время отказалась сотрудничать с латвийскими правозащитниками. "Это критически [важно] - работать с зарубежными коллегами. Если сейчас работать в Евросоюзе проблем нет, то вне его это довольно проблематично или даже невозможно", - сказал Пумпурс.

Начальник Госполиции Рукс, не называя конкретные уголовные дела, признал передаче, что нужда в сотрудничестве с российскими правоохранительными органами были не только в расследованиях, это сотрудничество в целом не является хорошим, поэтому в качестве одного из решений рассматривается офицер связи, который работал бы на месте в России.

Сейчас у Госполиции за пределами Латвии есть три таких офицера связи - один в Великобритании и два в Европоле. Офицеры связи помогают полиции как в оперативной работе, так и оказывают поддержку в случаях, когда заведено уголовное дело и собираются доказательства. Несмотря на то, что существуют риски контрразведки, полиция создание такой должности в России считала бы вкладом в ее работу, сообщает Nekā personīga.