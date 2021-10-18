12-летний ученик открыл стрельбу в школе пермского поселка

"Сегодня около 8 утра в отдел полиции Октябрьского городского округа поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. Никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6-го класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка", - говорится в комментарии МВД России.

"Подъем" сообщает, что ученика обезвредила директор школы: увела в свой кабинет и убедила отдать ружье.

По сведениям издания, 12-летний школьник украл оружие у своего отца. Мужчина ушел из семьи и живет отдельно. Он утверждает, что ребенок не имел доступа к оружию, но мог подсмотреть, где прячут ключи от сейфа.

Стрелявший учился в кадетском классе на четверки-пятерки. Учителя характеризуют мальчика положительно. Одноклассники также отзываются о нем, как о "добром и спокойном".