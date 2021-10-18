Пн, 18.10.2021
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Янита Вейнберга, представитель больницы им. П. Страдиня

Объединение округов не стало препятствием для создания рациональную структуру управления

ФОТО: Publicitātes foto

Оглядываясь назад на первые сто дней после реформы местного самоуправления, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР) 29 сентября пригласило на дискуссию в Валмиерском самоуправлении, чтобы обсудить возможности, проблемы и первые результаты реформы. В ходе обсуждения был сделан вывод о том, что административно-территориальная реформа в Валмиерском регионе дала возможность создать более устойчивую модель управления, более удобную как для предпринимателей, так и для жителей.

Это была первая дискуссия из проведенных во время кампании МООСРР «Вместе мы можем больше!» переговоров по обмену опытом в регионах. В дискуссии принял участие советник министра ООСРР по вопросам самоуправлений и регионального развития Мадарс Ласманис, заместитель государственного секретаря по вопросам регионального развития Илзе Оша, глава самоуправления Валмиерского края Янис Байкс, а также представители неправительственных организаций и предпринимателей.

Советник министра ООСРР Мадарс Ласманис во введении в дискуссию подчеркнул первоначальные результаты Валмиерского региона в контексте реформы, отметив, что Валмиера является одним из муниципалитетов, которые восприняли эту реформу как возможность создать оптимальную модель управления с целью получения ресурсов для направления их на развитие, имея ввиду развитие бизнеса, жилищные вопросы, доступность услуг.

Заместитель государственного секретаря по вопросам регионального развития Илзе Оша указала, что новые муниципалитеты теперь могут предоставлять все услуги, оказание которых входит в их обязанности. Муниципалитеты имеют доступ к ряду программ для улучшения инфраструктуры и работы учебных заведений, а также используют государственные гарантии и займы для улучшения условий жизни за пределами региональных центров. В то же время реформа показала свои первые положительные результаты с точки зрения экономии административных ресурсов. Например, в Валмиерском крае при уменьшении количества депутатов с 94 до 19, финансовые ресурсы самоуправления теперь составляют 300 000 евро в год.

Сильные муниципалитеты должны быть самодостаточными - в них должны быть места для работы, жизни, учебы и отдыха.

Глава самоуправления Валмиерского края Янис Байкс в качестве главных достижений за неполные три месяца работы с момента введения реформы, упомянул создание новой модели управления, выравнивание льгот, создание единой муниципальной полиции, создание общих информационных каналов края, а также начатую работу над стратегией развития края.

Янис Байкс пояснил, что создано частично централизованное управление с достаточными полномочиями для объединений при сохранении услуг ближе к месту проживания населения. Одним из приоритетов развития является повышение мобильности за счет создания эффективной дорожной инфраструктуры, а также широкого покрытия и доступности связи. Одним из преимуществ в контексте реформы является то, что муниципалитет сможет участвовать в тендерах по программам восстановления дорог, в том числе в проектах фондов Европейского Союза, в качестве одного из сильных участников.

В свою очередь, поддержка развития бизнеса, обеспечение необходимой инфраструктуры, связей, содействие доступности рабочей силы будет удерживать людей на месте, а также способствовать сокращению разрыва в уровне доходов разных групп населения. По мнению самоуправления, направление, в котором надо работать - развитие города Валмиера и семи краевых центров. Здесь тоже очень важен вопрос дорожной сети, а также жилищного фонда.

Вовлеченность граждан должна исходить от общества и поддерживаться самоуправлением.

Опыт Валмиеры показывает, что наиболее эффективное сотрудничество формируется, когда жители сами, объединяясь в сообщества, ассоциации, группы по интересам, выступают с инициативами, а самоуправление оказывает поддержку, выделяя софинансирование в виде проектов. Иева Заумане, преподаватель и исследователь Видземского университетского колледжа, изучавшая проблемы и возможности коммуникации до реализации реформы, также отметила важность вовлечения населения в обсуждение актуальных проблем края и выдвижение инициатив для их решения.

Иева Заумане подчеркнула: «Приятно видеть динамику того, как Валмиерский регион развивается и меняется. Однако, когда дело доходит до изменений, мы по-прежнему уделяем больше внимания процессу, но забываем о человеке, на которого непосредственно влияют изменения, поэтому важно слушать и слышать людей».

Органам местного самоуправления важно спланировать гораздо более широкое перспективное пространство для развития нового бизнеса.

Илзе Оша отметила, что перечень возможностей, которую местные органы власти смогут использовать в следующем периоде планирования фондов Европейского Союза на 2021-2027 годы, предусматривает более 133 миллионов евро только на поддержку бизнеса, которые местные предприниматели смогут использовать для реализации различных дружелюбных для окружающей среды проектов, вместе с этим улучшая инфраструктуру, необходимые подключения, технологии и тому подобное.

В конце беседы советник министра Мадарс Ласманис подчеркнул, что количество объединенных округов во вновь созданных местных самоуправлениях не стало препятствием для формирования рациональной структуры управления. Ласманис также подчеркнул, что в настоящее время органы местного самоуправления при разработке документов развития могут предусмотреть гораздо более широкое перспективное пространство для развития нового бизнеса, поэтому важно планировать развитие различных сфер промышленности, производства и бизнеса, а не сосредотачиваться только, например, на развитии туризма.

Прямую трансляцию можно посмотреть в аккаунтах социальной сети МООСРР: https://www.youtube.com/watch?v=HMEe84n2GQI

Смотри дискуссию в Валмиерском крае, которая прошла 29 сентября 2021 года, дискуссию В Балвском крае, которая прошла 8 октября 2021 года, дискуссию в Бауском крае, которая прошла 13 октября 2021 года.

Дискуссия в Аизкраукльском крае - 22 октября 2021 года.

О кампании «Вместе мы можем больше!»

Скоро исполнится сто дней с момента вступления в силу административно-территориальной реформы в Латвии. В результате реформы во многих муниципалитетах в настоящее время происходят значительные изменения, поэтому Министерство охраны окружающей среды и регионального развития запустило информационную кампанию «Вместе мы можем больше!», чтобы подытожить то, что уже было сделано и развеять связанные с реформой мифы. В ходе кампании министерство приглашает к участию в обсуждениях в органах местного самоуправления. На сайте кампании www.varamvairak.lv можно пройти тест «Молчун, работяга или диванный эксперт?» и выяснить, насколько заинтересованным жителем муниципалитета вы являетесь и каковы реальные возможности для вовлечения населения в процессы, направления и улучшение работы самоуправления.


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