Объединение округов не стало препятствием для создания рациональную структуру управления

Сильные муниципалитеты должны быть самодостаточными - в них должны быть места для работы, жизни, учебы и отдыха.

Глава самоуправления Валмиерского края Янис Байкс в качестве главных достижений за неполные три месяца работы с момента введения реформы, упомянул создание новой модели управления, выравнивание льгот, создание единой муниципальной полиции, создание общих информационных каналов края, а также начатую работу над стратегией развития края.

Янис Байкс пояснил, что создано частично централизованное управление с достаточными полномочиями для объединений при сохранении услуг ближе к месту проживания населения. Одним из приоритетов развития является повышение мобильности за счет создания эффективной дорожной инфраструктуры, а также широкого покрытия и доступности связи. Одним из преимуществ в контексте реформы является то, что муниципалитет сможет участвовать в тендерах по программам восстановления дорог, в том числе в проектах фондов Европейского Союза, в качестве одного из сильных участников.

В свою очередь, поддержка развития бизнеса, обеспечение необходимой инфраструктуры, связей, содействие доступности рабочей силы будет удерживать людей на месте, а также способствовать сокращению разрыва в уровне доходов разных групп населения. По мнению самоуправления, направление, в котором надо работать - развитие города Валмиера и семи краевых центров. Здесь тоже очень важен вопрос дорожной сети, а также жилищного фонда.

Вовлеченность граждан должна исходить от общества и поддерживаться самоуправлением.

Опыт Валмиеры показывает, что наиболее эффективное сотрудничество формируется, когда жители сами, объединяясь в сообщества, ассоциации, группы по интересам, выступают с инициативами, а самоуправление оказывает поддержку, выделяя софинансирование в виде проектов. Иева Заумане, преподаватель и исследователь Видземского университетского колледжа, изучавшая проблемы и возможности коммуникации до реализации реформы, также отметила важность вовлечения населения в обсуждение актуальных проблем края и выдвижение инициатив для их решения.

Иева Заумане подчеркнула: «Приятно видеть динамику того, как Валмиерский регион развивается и меняется. Однако, когда дело доходит до изменений, мы по-прежнему уделяем больше внимания процессу, но забываем о человеке, на которого непосредственно влияют изменения, поэтому важно слушать и слышать людей».

Органам местного самоуправления важно спланировать гораздо более широкое перспективное пространство для развития нового бизнеса.

Илзе Оша отметила, что перечень возможностей, которую местные органы власти смогут использовать в следующем периоде планирования фондов Европейского Союза на 2021-2027 годы, предусматривает более 133 миллионов евро только на поддержку бизнеса, которые местные предприниматели смогут использовать для реализации различных дружелюбных для окружающей среды проектов, вместе с этим улучшая инфраструктуру, необходимые подключения, технологии и тому подобное.

В конце беседы советник министра Мадарс Ласманис подчеркнул, что количество объединенных округов во вновь созданных местных самоуправлениях не стало препятствием для формирования рациональной структуры управления. Ласманис также подчеркнул, что в настоящее время органы местного самоуправления при разработке документов развития могут предусмотреть гораздо более широкое перспективное пространство для развития нового бизнеса, поэтому важно планировать развитие различных сфер промышленности, производства и бизнеса, а не сосредотачиваться только, например, на развитии туризма.

Прямую трансляцию можно посмотреть в аккаунтах социальной сети МООСРР: https://www.youtube.com/watch?v=HMEe84n2GQI

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