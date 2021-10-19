Обновлен рекорд декабря 2019 года: уровень фактической безработицы снизился до 6,4%

Таким низким фактический уровень безработицы в стране не был с декабря 2019 года, когда он составлял 6,6%.

Уровень безработицы среди женщин в сентябре снизился на 0,3 проц. пункта до 5,4%, среди мужчин - на 0,6 проц. пункта до 7,5%.

Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости (NVA), составил в сентябре 6%, что на 0,5 проц. пункта ниже, чем в августе. По сравнению с сентябрем прошлого года уровень фактической безработицы снизился на 1,6 проц. пункта, уровень зарегистрированной безработицы - на 1,7 проц. пункта.

В сентябре 2021 года в Латвии было 60 400 безработных (25 100 женщин и 35 300 мужчин), что на 4300 меньше, чем в августе, и на 17 300 меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Число безработных женщин за месяц уменьшилось на 1700, мужчин - на 2600.