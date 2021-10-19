В торговых центрах - наплыв клиентов. Люди спешат купить зимнюю одежду

Она сказала, что увеличение количества покупателей вполне объяснимо. "Люди спешат купить сезонную осеннюю и зимнюю одежду для себя и своих детей, потому что понимают, что такой возможности еще долгое время не будет", - сказала Бунце.

Она также отметила, что, хоть окончательные условия, ограничивающие торговлю, еще и не вступили в силу, опыт Domina, полученный весной, поможет к ним приспособиться.

"Бесспорно, что это снова будет сложнейший этап для торгового бизнеса, но мы будем работать в соответствии с постановлениями правительства, чтобы помочь снизить распространение коронавируса в Латвии", - сказала Бунце.

При этом она сообщила, что вакцину от Covid-19 можно получить и в Domina - пункт вакцинации расположен со стороны входа C.

Как сообщалось, планируется, что с четверга, 21 октября, на четыре недели, или до 15 ноября, в Латвии вступят в силу особо строгие ограничения, или локдаун. Как сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс после заседания совета по кризисному управлению в понедельник, 18 октября, в этот период не будут работать все магазины, кроме магазинов товаров первой необходимости, будут доступны только самые необходимые услуги. Также планируется ввести комендантский час с 20:00 до 5:00.