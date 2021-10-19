Левитс призывает сохранить ограничения для непривитых даже после локдауна

"Хоть людям, выполнившим свой долг перед собой и обществом, т.е., вакцинированным, приходится страдать, сидение дома необходимо. После этого строгие ограничения нужно сохранить для непривитых. Призываю к вакцинации", - сказал Левитс.

Как сообщалось, в понедельник, 18 октября, правительство решило ввести локдаун и другие жесткие ограничения с четверга, 21 октября, по 15 ноября.

Латвия занимает первое место в мире по заболеваемости Covid-19. Число новых случаев Covid-19 за последнюю неделю по сравнению с неделей ранее увеличилось на 49%. За две недели кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения достигло 1266,4, что вдвое превышает максимум второй волны.

В больницах количество пациентов с Covid-19 удваивается каждые 14 дней. На сегодняшний день в стационарах проходят лечение 1134 пациентов - 134 с тяжелым течением заболевания и 1000 со средне-тяжелым. Число смертей от Covid-19 за неделю увеличилось на 48%. В больницах загрузка "ковидных" коек в интенсивной терапии приближается к 100%.