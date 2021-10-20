Оценка эффективности поможет направить ресурсы на развитие самоуправлений

Выравнивание больших различий – один из главных вызовов

Заместитель председателя Бауского края Айварс Мачекс в качестве главных вызов при осуществлении реформы упомянул выравнивание больших различий – в сфере дорожной инфраструктуры, в обеспечении жильём, в отношении бесплатных обедов для школьников и в сбалансировании других услуг, предоставляемых самоуправлениями.

«После реформы мы стали пятым по величине самоуправлением в Латвии, и объединённые 20 административных территорий по своему расположению и плотности населения очень разные», – пояснил Айварс Мачекс. Близость к Риге означает одну ситуацию для жителей окрестностей Иецавы и Бауски, в свою очередь в волостях Валле и Курмене у литовской границы ситуация другая, она кардинально отличается в отношении доступности жилья, возможности найти работу, удобных условий перемещения. Как указал заместитель руководителя самоуправления, ситуация с созданием единой полиции самоуправления показала проблемы, схожие с положением и в других областях, как в отношении разницы оплаты труда, так и в отношении режима работы.

Развитию предпринимательства содействует отзывчивое самоуправление

Руководитель пищевого производства SIA «Kronis» Айварс Сварениекс подчеркнул, что самое главное для успешной работы – это чтобы не было излишней бюрократии. В настоящее время сложно решать вопросы в разумные сроки, например, в строительных управах.

Предприниматель призвал самоуправление поддерживать открытую и регулярную дискуссию с предпринимателями, чтобы знать и понимать их нужды. Это поможет привлечь инвестиции, и – не только ресурсы самоуправления, но и частные средства. «На мой взгляд, популяризация местных предприятий тоже является важной функцией самоуправления», – подчеркнул Айварс Сварениекс.

Оценивая представленные в крае отрасли, предприниматель Сварениекс указал, что количество предпринимателей невелико, преимущественно доминируют работающие в сельском хозяйстве, которые ориентированы на малое количество работников и используют возможности, предоставляемые политикой поддержки Европейского Союза, и поэтому их вовлечённость в общие вопросы развития невысокая. Однако с присоединением к краю территории прежнего самоуправления Вецумниеки добавились и новые отрасли, такие как обработка торфа, лесное хозяйство. Сварениекс подчеркнул значение больших предприятий, так как вокруг них формируются другие предприятия, поставляющие сырьё или оказывающие услуги.

В конце дискуссии её участники подчеркнули роль негосударственного сектора и возможности для жителей более активно включаться в жизнь края. Руководитель организации «Laiks jauniešiem» («Время для молодёжи») Гинтс Янковскис указал, что прежде у самоуправлений были разные приоритеты, например, в одних местах поддерживали проекты благоустройства, в других – поддерживали работу негосударственных организаций.

Дискуссию можно посмотреть на странице Министерства охраны окружающей среды и регионального развития в социальных сетях Facebook и YouTube.

О кампании «Вместе мы можем больше!»