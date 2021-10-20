Ср, 20.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Оценка эффективности поможет направить ресурсы на развитие самоуправлений

ФОТО: Publicitātes foto

13 октября, в рамках кампании «Вместе мы можем больше!», которую в связи с первыми 100 днями реформы самоуправлений проводит Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, состоялась встреча по обмену опытом в самоуправлении Бауского края. В ходе дискуссии министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (партия «AP!») указал, что важно оценивать имеющиеся в распоряжении самоуправления ресурсы и направлять их на развитие края.

Министр Артурс Томс Плешс отметил, что следует концентрировать на создании централизованной модели управления, а не на децентрализованном растрачивании ресурсов по территории. К тому же, при планировании на долгосрочную перспективу следует учитывать сокращение количества населения, что означает, что в будущем расходы на одного жителя увеличатся ещё больше. Необходимо также оценивать эффективность обществ капитала и целесообразность их нахождения под контролем самоуправления в сферах, где действует свободная рыночная конкуренция.

«Самоуправлениям для развития предпринимательской деятельности и развития всей территории края также и в дальнейшем будут доступны инструменты, разработанные Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, которые в сотрудничестве с предпринимателями можно использовать для развития инфраструктуры, создания новых рабочих мест или инвестиций в производственные здания. При поддержке министерства к настоящему моменту уже осуществлены, а в будущем году дождутся своей очереди и следующие значимые для жителей проекты, в частности, благоустройство дорожной инфраструктуры, строительство спортивных сооружений, строительство новых учреждений образования или обновление существующих. Так, например, путём предоставления средств на строительство детских садов в различных самоуправлениях Латвии нам удалось уменьшить общую очередь в детские сады на 30 процентов. Также, для достижения совместно поставленных климатических целей, мы будем продолжать оказывать поддержку самоуправлениям в деле повышения энергоэффективности зданий», – указал министр.

Выравнивание больших различий – один из главных вызовов

Заместитель председателя Бауского края Айварс Мачекс в качестве главных вызов при осуществлении реформы упомянул выравнивание больших различий – в сфере дорожной инфраструктуры, в обеспечении жильём, в отношении бесплатных обедов для школьников и в сбалансировании других услуг, предоставляемых самоуправлениями.

«После реформы мы стали пятым по величине самоуправлением в Латвии, и объединённые 20 административных территорий по своему расположению и плотности населения очень разные», – пояснил Айварс Мачекс. Близость к Риге означает одну ситуацию для жителей окрестностей Иецавы и Бауски, в свою очередь в волостях Валле и Курмене у литовской границы ситуация другая, она кардинально отличается в отношении доступности жилья, возможности найти работу, удобных условий перемещения. Как указал заместитель руководителя самоуправления, ситуация с созданием единой полиции самоуправления показала проблемы, схожие с положением и в других областях, как в отношении разницы оплаты труда, так и в отношении режима работы.

Развитию предпринимательства содействует отзывчивое самоуправление

Руководитель пищевого производства SIA «Kronis» Айварс Сварениекс подчеркнул, что самое главное для успешной работы – это чтобы не было излишней бюрократии. В настоящее время сложно решать вопросы в разумные сроки, например, в строительных управах.

Предприниматель призвал самоуправление поддерживать открытую и регулярную дискуссию с предпринимателями, чтобы знать и понимать их нужды. Это поможет привлечь инвестиции, и – не только ресурсы самоуправления, но и частные средства. «На мой взгляд, популяризация местных предприятий тоже является важной функцией самоуправления», – подчеркнул Айварс Сварениекс.

Оценивая представленные в крае отрасли, предприниматель Сварениекс указал, что количество предпринимателей невелико, преимущественно доминируют работающие в сельском хозяйстве, которые ориентированы на малое количество работников и используют возможности, предоставляемые политикой поддержки Европейского Союза, и поэтому их вовлечённость в общие вопросы развития невысокая. Однако с присоединением к краю территории прежнего самоуправления Вецумниеки добавились и новые отрасли, такие как обработка торфа, лесное хозяйство. Сварениекс подчеркнул значение больших предприятий, так как вокруг них формируются другие предприятия, поставляющие сырьё или оказывающие услуги.

В конце дискуссии её участники подчеркнули роль негосударственного сектора и возможности для жителей более активно включаться в жизнь края. Руководитель организации «Laiks jauniešiem» («Время для молодёжи») Гинтс Янковскис указал, что прежде у самоуправлений были разные приоритеты, например, в одних местах поддерживали проекты благоустройства, в других – поддерживали работу негосударственных организаций.

Дискуссию можно посмотреть на странице Министерства охраны окружающей среды и регионального развития в социальных сетях Facebook и YouTube.

О кампании «Вместе мы можем больше!»

Прошли первые сто дней, как в Латвии вступила в силу административно-территориальная реформа. В результате реформы в части самоуправлений в настоящее время происходят существенные перемены, и поэтому, чтобы посмотреть на уже сделанное и развеять связанные с реформой мифы, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития проводит информационную кампанию «Вместе мы можем больше!» В ходе кампании министерство приглашает самоуправления к участию в дискуссиях, в которых делятся мнениями депутаты самоуправлений, представители министерства, предприниматели и представители негосударственных организаций, поднимая вопросы, касающиеся происходящих перемен. Дискуссии уже состоялись в самоуправлениях Валмиеры, Балви и Бауски. На домашней интернет-странице кампании www.varamvairak.lv можно заполнить тест «Молчун, деятель или диванный эксперт?» и выяснить, сколько заинтересованных людей вовлечены в жизнь самоуправления и какие имеются реальные возможности для сотрудничества.


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