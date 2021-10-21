Фото ⟩ Что происходило в магазинах накануне локдауна?
Накануне локдауна часть населения все еще спешила сделать покупки, посетить спортивные клубы и получить другие услуги. Многие жители обеспокоены тем, что локдаун продлится несколько месяцев.
Накануне локдауна часть населения все еще спешила сделать покупки, посетить спортивные клубы и получить другие услуги. Многие жители обеспокоены тем, что локдаун продлится несколько месяцев.
Передача TV3 Ziņas уже сообщала, что за два дня до локдауна салоны красоты, магазины и спортивные залы были полны посетителей. Все хотели успеть получить необходимые услуги до вступления в силу строгих ограничений.
Портал Apollo.lv заметил, что 20 октября возле строительных магазинов выстраивались длинные очереди.
Галерея: Очереди в магазины накануне локдауна
Напомним, с 21 октября в Латвии вступают в силу особо строгие ограничения для сдерживания роста заболеваемости Covid-19, которые будут действовать до 15 ноября.
В этот период не будут работать магазины, за исключением магазинов товаров первой необходимости, а также будут доступны только самые необходимые услуги.