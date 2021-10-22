По подозрению в подделке сертификатов вакцинации задержаны еще четыре человека, в том числе семейный врач

На этой неделе, 19 октября, сотрудники отдела криминальной полиции Рижского регионального управления арестовали четырех женщин 1972, 1961, 1956 и 1953 года рождения по подозрению в подделке сертификатов Covid-19 в группе лиц.

Все задержанные - сотрудники медицинского учреждения, одна из них - семейный врач.

Также было произведено семь обысков в различных местах Рижского региона, в том числе в практике семейного врача. При обыске были изъяты ложные свидетельства о вакцинации, средства, полученные преступным путем, и других важные для следствия предметы.

В ходе расследования полиция получила доказательства, которые свидетельствуют о том, что без фактической вакцинации против Covid-19 в автоматизированную систему обработки данных были введены ложные данные о фактах вакцинации.

Таким образом, несколько человек получили свидетельство о вакцинации, заплатив за него 400 евро.

В настоящее время три человека имеют статус подозреваемых и приняты меры безопасности, не связанные с лишением свободы. В свою очередь, в отношении одного лица возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело за требование и получение незаконных выгод в группе лиц по предварительному сговору, нарушение работы автоматизированной системы обработки данных и незаконное обращение с информацией, содержащейся в этой системе, с целью выгоды, а также за подделку документов в группе лиц с целью выгоды.

Расследование уголовного дела продолжается, и в настоящее время Госполиция не дает никаких дальнейших комментариев.

Полиция еще раз призывает тех, кто располагает информацией о фальсификации факта вакцинации, сообщать об этом в полицию. Сотрудники полиции также призывают тех, кто участвовал в такой деятельности, явиться в полицию и сотрудничать со следователями. В зависимости от конкретной ситуации, если лица активно будут сотрудничать и помогать в раскрытии таких серьезных преступлений, будет оцениваться предусмотренная законом возможность освобождения таких лиц от уголовной ответственности.