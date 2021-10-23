Видео ⟩ Среди школьников распространяется "чума" э-сигарет

Передача на Рижском Центральном вокзале обратилась к нескольким молодым людям. Молодой человек признался, что ему 17 лет, а электронные сигареты ему покупает его совершеннолетний брат.

Парень знает, что сигареты вредны для здоровья. Встречаются две девушки, одна из которых даже особо не защищает свои данные и без возражений показывает Bez Tabu свой паспорт, чтобы доказать свое совершеннолетие.

Между тем встреченная в Старой Риге группа хором отвечает, что им уже 18 лет, но в этот раз убедиться в этом не удается. Спросив о местах, где можно купить электронные сигареты, ведущим вмиг рассказали сразу о нескольких точках продаж.

Bez Tabu решили проинспектировать и несколько школ Риги. Недалеко от Рижской средней школы в Тейке пара школьниц выбежали перекусить булочками. Перед этим, правда, они использовали электронные сигареты.

Директор школы, ссылаясь на занятость, не дал программе никаких комментариев, предложив обратиться снова во время канинкул.