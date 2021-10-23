Дайте заплатить тем, кто зашел в магазин до 19:00: торговцы возмущены правилами

С 21 октября продуктовые магазины работают в красном режиме, а кассы закрываются уже в 18:55, так как полиция считает, что после 19:00 нельзя выбивать чеки тем, кто зашли в магазин до этого. Часть торговцев, например, Rimi Latvija, вынуждены ограничить рабочее время, чтобы избежать штрафов от полиции. Люди злятся и выплескивают гнев на работников магазина, сообщила Латвийская ассоциация торговцев.

По указаниям Кабмина торговля и предоставление услуг начинается не раньше 6:00 и заканчивается не позже 19:00. По этим правилам впускать новых покупателей после 19:00 запрещено.

"Покупатели в шоке от того, что не могут купить необходимые вещи. Это создает дополнительный стресс в этой крайне непростой ситуации. Текущие правила создают бесчеловечное отношение, а реализовать его приходится торговцам", - указал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Он добавил, что магазинам надо позволить работать до последнего клиента.