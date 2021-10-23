Дайте заплатить тем, кто зашел в магазин до 19:00: торговцы возмущены правилами
Министерство экономики и Латвийская ассоциация торговцев считают, что клиенты, допущенные в торговое место до 19:00, могут завершить свои покупки и после 19:00.
Министерство экономики и Латвийская ассоциация торговцев считают, что клиенты, допущенные в торговое место до 19:00, могут завершить свои покупки и после 19:00.
С 21 октября продуктовые магазины работают в красном режиме, а кассы закрываются уже в 18:55, так как полиция считает, что после 19:00 нельзя выбивать чеки тем, кто зашли в магазин до этого. Часть торговцев, например, Rimi Latvija, вынуждены ограничить рабочее время, чтобы избежать штрафов от полиции. Люди злятся и выплескивают гнев на работников магазина, сообщила Латвийская ассоциация торговцев.
По указаниям Кабмина торговля и предоставление услуг начинается не раньше 6:00 и заканчивается не позже 19:00. По этим правилам впускать новых покупателей после 19:00 запрещено.
"Покупатели в шоке от того, что не могут купить необходимые вещи. Это создает дополнительный стресс в этой крайне непростой ситуации. Текущие правила создают бесчеловечное отношение, а реализовать его приходится торговцам", - указал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Он добавил, что магазинам надо позволить работать до последнего клиента.
Министерство здравоохранения не считает необходимым решать данную ситуацию. По мнению торговцев, человечное отношение привело бы к большему пониманию в отношении решений правительства, а то, что происходит сейчас, только упрочняет позиции противников вакцинации и их сторонников.