На надбавки к зарплатам сотрудников VPD выделены 1,4 млн евро

В 2022 году ежемесячная заработная плата сотрудников VPD будет увеличена до установленного нормативными актами максимума и вырастет в среднем на 18% по сравнению с 2021 годом, сообщил руководитель VPD Михаил Папсуевич.

Кроме того, для сотрудников VPD также определена доплата в размере 20% от месячной заработной платы за работу, сопряженную с особым риском.

В результате в 2022 году специалист по пробации будет получать 1428 евро до уплаты налогов, а старший специалист по пробации - 1544 евро до уплаты налогов.

VPD сообщила, что для некоторых сотрудников, например, тех, кто только начинает карьеру в VPD, ежемесячная заработная плата, а также общая сумма вознаграждения будут ниже указанной, что связано с соответствующей нормативной базой.