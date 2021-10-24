Вс, 24.10.2021
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Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS

На надбавки к зарплатам сотрудников VPD выделены 1,4 млн евро

Иллюстративное фото ФОТО: Thomas Trutschel/photothek Via Www.imago-images.de/imago Images/photothek/Scapix Baltics

На увеличение заработной платы сотрудников Государственной службы пробации (VPD) согласно законопроекту о государственном бюджете на 2022 год и связанным с ним законопроектам в бюджете следующего года будет выделено дополнительно 1,4 млн евро.

В 2022 году ежемесячная заработная плата сотрудников VPD будет увеличена до установленного нормативными актами максимума и вырастет в среднем на 18% по сравнению с 2021 годом, сообщил руководитель VPD Михаил Папсуевич.

Кроме того, для сотрудников VPD также определена доплата в размере 20% от месячной заработной платы за работу, сопряженную с особым риском.

В результате в 2022 году специалист по пробации будет получать 1428 евро до уплаты налогов, а старший специалист по пробации - 1544 евро до уплаты налогов.

VPD сообщила, что для некоторых сотрудников, например, тех, кто только начинает карьеру в VPD, ежемесячная заработная плата, а также общая сумма вознаграждения будут ниже указанной, что связано с соответствующей нормативной базой.

Проект государственного бюджета на 2022 год и связанные с ним законопроекты еще предстоит рассмотреть Сейму.


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