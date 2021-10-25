"Третьего шанса ему не дадут". Один из разлученных медведей продолжает возвращаться к людям

"Нельзя исключать возможность, что медведь снова не выйдет из леса, но третьего шанса ему не дадут. Призываем общественность проявить понимание, поскольку это угроза и людям. Медведю нужно быть в лесу, а не с людьми",

- подчеркнул Аузиньш.

Он отметил, что при опросе специалистов, никто не дал гарантию, что ранее усыпленные и разлученные медведи изменят свое поведение. Пока что наблюдения свидетельствуют, что один из медведей усвоил урок, а второй - нет. Также эксперты рекомендуют этого медведя ликвидировать.

"Чтобы оправдать надежды общественности, что мы не будем немедленно прибегать к крайним методам, мы попытались начать с более мягких - запугивания, разлучения", - сказал Аузиньш.

Напомним, 18 октября после нескольких дней тщательной слежки оба медведя, которые изначально бродили по дворам Валкского края, а затем были замечены в районе Смилтенского края, наконец были пойманы и разлучены.