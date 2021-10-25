Пн, 25.10.2021
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Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS

"Третьего шанса ему не дадут". Один из разлученных медведей продолжает возвращаться к людям

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Дерзкий медведь, который несколько раз был замечен вблизи людей и которого уже дважды загоняли обратно в лес, третьего шанса не получит. Если животное не изменит свое поведение,  его придется ликвидировать, пояснил в интервью Латвийскому радио Роландс Аузиньш, глава Видземского регионального Управления охраны природы (DAP). 

"Нельзя исключать возможность, что медведь снова не выйдет из леса, но третьего шанса ему не дадут. Призываем общественность проявить понимание, поскольку это угроза и людям. Медведю нужно быть в лесу, а не с людьми",

- подчеркнул Аузиньш. 

Он отметил, что при опросе специалистов, никто не дал гарантию, что ранее усыпленные и разлученные медведи изменят свое поведение. Пока что наблюдения свидетельствуют, что один из медведей усвоил урок, а второй - нет. Также эксперты рекомендуют этого медведя ликвидировать.

"Чтобы оправдать надежды общественности, что мы не будем немедленно прибегать к крайним методам, мы попытались начать с более мягких - запугивания, разлучения", - сказал Аузиньш. 

Напомним, 18 октября после нескольких дней тщательной слежки оба медведя, которые изначально бродили по дворам Валкского края, а затем были замечены в районе Смилтенского края, наконец были пойманы и разлучены.

После попыток отпугивания зверей они из Смилтенского края перебрались в Билскую волость, где продолжили бродить по дворам в поисках пищи. Поэтому ночью 13 октября при согласовании со специалистами DAP была начата реализация следующего варианта - разлучения медведей для перемещения каждого из них в разный отдаленный район на достаточном расстоянии от населенных пунктов.


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